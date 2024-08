Bailarín asegura que Gomita paga por amor en centros nocturnos

Gomita sigue siendo blanco de críticas, pero esta vez fuera de La Casa de los Famosos, luego de que surgiera la declaración de un bailarín que asegura que la comediante e influencer acostumbra a pagar por amor.

Es en redes sociales donde se ha hecho viral un clip del más reciente episodio del podcast del peleador mexicano de artes marciales mixtas Ricardo 'Loco' Arreola, en el que entrevista a un bailador de centros nocturnos para mujeres identificado como Anthony.

En la charla, el bailarín menciona que Gomita, cuyo nombre real es Araceli Ordaz, era muy clienta del centro nocturno Woman's VIP Room, ubicado en Monterrey.

“Hay una chava que está ahorita en La Casa de los Famosos que era muy clienta del Woman's VIP Room. De hecho te puedo decir que fue mi clienta, yo tengo aquí en mi WhatsApp fotos de ella... no son fotos íntimas, para nada, nada de eso”, comentó el bailarín al tiempo que le mostraba fotos al 'Loco' Arreola, quien al verlas dijo “¡Ájale, la Gomita!”.

Bailarín asegura que Gomita mantiene hombres

“No es un secreto a voces que a ella le gusta... mira te voy a decir algo, ahorita se está parando el cuello, y no es que yo me quiera colgar de su fama, andas diciendo que quieres vatos con dinero, cuando a ti te gusta mantener cabr&ones.

“Déjate de cosas, no andes queriéndote parar el cuello de algo que no es, y no es ser yo poco hombre, simplemente es la realidad, no hay que creerse algo que no es. La chava era una muy buena clienta, era muy buena clienta de los clubes, le iba muy bien, se portaba muy bien, pero ahorita que anda diciendo que ella vatos don dinero, no manches”, agregó el tal Anthony.

