¡Bailarina de pole dance a los 75 años! Conoce la historia

La edad no importa cuando se trata de hacer realidad un sueño, y fue justo lo que hizo Starr Stauffer Wise, mujer de 75 años que vive en California, y quien se convirtió en bailarina de pole dance.

Fue en el periódico inglés The Sun, donde apareció la historia de la mujer quien comenzó a practicar el baile cuando tenía poco más de 50 años y posteriormente se convirtió en maestra de la disciplina, la cual, además de ayudarle con problemas físicos y ansiedad, también le ha servido para el alcoholismo que sufrió:

“La experiencia más maravillosa (practicar pole dance). Cuando leí el artículo estaba muy emocionada. Me hizo revivir un viejo sueño que estuvo en mi lista de cosas por hacer en años. No sabía si podría hacerlo a mi edad, con mi historial médico, pero no solo lo hice, sino que me enganché totalmente. No era suficiente, así que me apunté para un paquete de clases”, dijo Satrr al diario británico.

La mujer, pese a tener problemas médicos como artritis reumatoide y osteoporosis, decidió bailar y con ello hacer su sueño realidad, por lo que se puso en contacto con la compañía de Martin, Pole Revolution, donde le dijeron que no había restricciones y podía bailar, por lo que toma clases tres veces a la semana.

