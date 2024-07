Baterista de Paulina Rubio habla del regaño que recibió por parte de la cantante

Paulina Rubio se hizo viral este fin de semana luego de ofrecer un concierto en la presentación especial de los 90 Pop Tour Pride Party, pero no fue por sus canciones, sino por salir regañando a su baterista que de pronto perdió la secuencia.

En varios videos que circulan por la redes, se ve a la Chica Dorada enfrentar e insultar el músico, lo que causó la indignación de muchas personas ya que consideraron que no eran los modos.

Baterista de Paulina Rubio se defiende

Al respecto, fue el mismo Luis Martínez, baterista que Pau, que salió a explicar que no todo fue malo dentro del concierto, pues antes del caos se la estaban pasando bien todos.

“Antes del incidente estábamos rockeando con madre @paulinarubio y todos los involucrados! Buena vibra para ella, para el staff que hizo lo posible por solucionar y para mis amigos músicos que estuvieron conmigo”, explicó en un video.

Baterista de Paulina Rubio defiende a la cantante

El músico, por medio de un video en sus redes, dijo no sentirse mal por el regaño en público, ya su experiencia le dice que muchas veces el artista se deja llevar por sus emociones y reacciona sin pensar.

“Sí, pero suficiente hate ha recibido Paulina, y a final de cuentas ella lo que quería era dar un show a la altura del recinto. Todos tenemos emociones. Y no me imagino ella al estar en esa situación, con una carrera que respaldar ante tanta gente, si le ganó la tripa, pero no pasa nada. Para mí es un honor tocar con gente con trayectoria tan cabrón, no por nada están donde están, que si canta, que si no canta, lo que sea, pero sus rolas están bien chidas y yo veo el vaso lleno”, finalizó.

