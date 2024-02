Paulina Rubio, acusada de discriminar a mujer por su peso y sus preferencias sexuales

La cantante mexicana Paulina Rubio fue señala por una mujer de supuestamente haberla discriminado por su peso y por sus preferencias sexuales.

Fue mediante un video en redes sociales, que la chica identificada como Norma relató la experiencia que vivió con la Chica Dorada, con quien ella, su novia y otras amistades, coincidieron desde el Aeropuerto de Miami y durante el vuelo que las llevó a Queens, en Nueva York.

Según relata la mujer, todo comenzó cuando al llegar a su asiento en el avión se encontró con que la cantante mexicana lo ocupaba, pues ésta decidió sentarse en el lugar a lado de la ventanilla y no en el del pasillo como correspondía.

"Una persona de la aerolínea le confirmó a Paulina que el asiento que le tocaba a ella era el del pasillo, ella estaba enojada y me dijo a mí que, como yo estaba muy grande, necesitaba yo más espacio y me sentara en el asiento del pasillo", comentó la afectada.

A esto siguió un comportamiento grosero de Paulina pues cuando "se levantó y le dio con su jacket (chamarra) a mi amiga.. se le olvidó su identificación en el asiento y se la di, me pidió que bajara la persiana y la baje, pidió que le pasaramos sus wipes (toallitas) se las pasamos", agregó Norma.

Paulina habría hecho comentarios discriminatorios contra mujer

La situación se puso peor, cuando de acuerdo al relato de Norma, su pareja se levantó al baño y le pidió permiso de pasar a la arista, a lo que "Paulina le respondió diciéndole que, si ella podía pasar, sí podía, pero si yo quería pasar, no iba a poder pasar; mi pareja no me dijo nada a mí, yo creo que porque no quería herirme mis sentimientos".

Ese momento también fue aprovechado por la Chica Dorada para, después de disculparse, de nueva cuenta hacerle comentarios incómodos a la mujer: "Me dijo que no debí de haberme tomado la coca que me dio la aerolínea, y que no debí de comerme las galletas, empezó a decirme que, a lo mejor, ella habái venido de Dios para decirme lo que no me dice mi mamá ni mi pareja”.

La desagradable experiencia terminó cuando, después de llamarles "weird lesbians" (lesbianas extrañas), Norma y su novia solicitaron la intervención del personal de la aerolínea y otro pasajero se ofreció a cambiarle el asiento a Paulina Rubio, pudiendo terminar el vuelo sin mayores incidencias.

