Nintendo Direct: Partner Showcase de 2024

Nintendo realiza un "Nintendo Direct Partner Showcase" por primera vez, que no consideran como Nintendo Direct Mini (25 minutos), ni lo suficientemente largo como para que se emita en directo o incluya juegos first party.

El Nintendo Direct que tanto se rumoraba en las últimas semanas, llega a su fecha de presentación: Es un partner showcase, con juegos únicamente de "socios desarrolladores y distribuidores". Es decir, third party con la probabilidad de conocer más información sobre sus proyectos de los que trabaja la compañía como Squere Enix o el indie para el nuevo Nintendo Switch. El próximo 21 de febrero a las 15:00 horas (CET). Se podrá ver a través del canal de YouTube de Nintendo.

Por otro lado, no es excusa para que no haya juegos por salir, especialmente de estudios third party que tienen sus juegos listos para salir en los próximos meses, Nintendo Switch hará presentación con su futura consola.

El sucesor de Nintendo Switch, en los últimos siete años, Nintendo ha llevado a cabo una de sus clásicas presentaciones virtuales que llegara a principios de 2024, con una vibrante pantalla OLED de 7 pulgadas y muchas mejoras con un modelo superador, o la sucesora de la creadora de títulos exitosos como Mario Bros en febrero. De esta forma, muchos fanáticos esperan con ansias el evento de 2024.

Sin embargo, los casi 7 años que lleva la consola hibrida de Nintendo en el mercado hace pensar que es tiempo de un nuevo modelo que supere a la sucesora de la creadora de títulos exitosos de Mario Bros. Sherkan Toto, CEO de la consultora japonesa Kantan Games, Nintendo Lanzará Switch 2 en 2024 y será una versión mejorada de la consola en lugar de una maquina totalmente nueva y diferente. Nintendo Switch se lanzó en el 2017, y en 2024 se cumplen 7 años desde su lanzamiento, con la versión más reciente de 17.0.1 (Disponible el 05-12-23).

Por el momento no hay información oficial, recientemente se dio a conocer un detalle de lanzamiento sea inminente, todo indicar que será para principios o mediados del 2024, posterior a la presentación de los balances de la firma nipona. En un comunicado oficial se habla del mes de septiembre, como fecha de lanzamiento de este software.

Las principales cualidades de la consola híbrida Nintendo Switch Oled son:

Dimensiones: 102 mm x 242 mm x 13.9 mm

Peso: 0.42 kg

Batería: 4310 mAh de ion de litio

Lector micro SD de hasta 1 TB

Memoria RAM: 4 GB

Procesador: Tegra Switch de NVIDIA 8 núcleos

GPU: Switch GPU

Pantalla de 7 pulgadas de tipo OLED

Resolución: 1280 x 720 píxeles

USB tipo C

