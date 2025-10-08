Beca Rita Cetina: calendario de pagos de octubre 2025

Las autoridades del programa Beca Rita Cetina anunciaron el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025. Los depósitos se realizarán del 6 al 17 de octubre, y se llevarán a cabo de acuerdo con la inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y evitar saturaciones en los bancos.

La Beca Rita Cetina busca apoyar a niños y jóvenes para que sigan sus estudios/Secretaría del Bienestar

¿Qué ofrece la beca?

Cada familia beneficiaria recibirá un apoyo económico de $1,900 pesos bimestrales. Además, se otorgarán $700 pesos adicionales por cada estudiante adicional inscrito en una secundaria pública. Este apoyo busca fomentar la permanencia escolar y reducir la deserción educativa.

El apoyo bimestral es de 1,900 pesos y 700 pesos por estudiante extra en cada familia/Programas para el Bienestar<br>

Calendario de pagos por inicial del apellido



Lunes 6 - A, B

Martes 7 - C

Miércoles 8 - D, E, F

Jueves 9 - G

Viernes 10 - H, I, J, K, L

Lunes 13 - M

Martes 14 - N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 15 - R

Jueves 16 - S

Viernes 17 - T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos se realizan por orden alfabético para evitar saturaciones en los servicios bancarios/iStock

Cómo verificar el depósito

Los beneficiarios pueden consultar su saldo y confirmar los depósitos en cajeros automáticos o mediante la aplicación Banco Bienestar Móvil.

Información adicional