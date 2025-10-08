Beca Rita Cetina: calendario de pagos de octubre 2025

Las autoridades del programa Beca Rita Cetina anunciaron el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025. Los depósitos se realizarán del 6 al 17 de octubre, y se llevarán a cabo de acuerdo con la inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y evitar saturaciones en los bancos.
¿Qué ofrece la beca?
Cada familia beneficiaria recibirá un apoyo económico de $1,900 pesos bimestrales. Además, se otorgarán $700 pesos adicionales por cada estudiante adicional inscrito en una secundaria pública. Este apoyo busca fomentar la permanencia escolar y reducir la deserción educativa.
Calendario de pagos por inicial del apellido
Lunes 6 - A, B
Martes 7 - C
Miércoles 8 - D, E, F
Jueves 9 - G
Viernes 10 - H, I, J, K, L
Lunes 13 - M
Martes 14 - N, Ñ, O, P, Q
Miércoles 15 - R
Jueves 16 - S
Viernes 17 - T, U, V, W, X, Y, Z
Cómo verificar el depósito
Los beneficiarios pueden consultar su saldo y confirmar los depósitos en cajeros automáticos o mediante la aplicación Banco Bienestar Móvil.
Información adicional
El registro para nuevos aspirantes se abrió el 15 de septiembre y concluyó el 5 de octubre de 2025.
El programa está dirigido exclusivamente a estudiantes de secundaria en escuelas públicas.
Los pagos se realizan en cinco bimestres durante el ciclo escolar.