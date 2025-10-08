Beca Rita Cetina: calendario de pagos de octubre 2025

Los pagos bimestrales de la Beca Rita Cetina correspondientes a septiembre-octubre de 2025 se realizarán del 6 al 17 de octubre

Beca Rita Cetina: calendario de pagos de octubre 2025
Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” | Gobierno de México
Laura Reyes Medrano
8 de Octubre de 2025

Las autoridades del programa Beca Rita Cetina anunciaron el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025. Los depósitos se realizarán del 6 al 17 de octubre, y se llevarán a cabo de acuerdo con la inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y evitar saturaciones en los bancos.

La Beca Rita Cetina busca apoyar a niños y jóvenes para que sigan sus estudios/Secretaría del Bienestar
La Beca Rita Cetina busca apoyar a niños y jóvenes para que sigan sus estudios/Secretaría del Bienestar

 

¿Qué ofrece la beca?

Cada familia beneficiaria recibirá un apoyo económico de $1,900 pesos bimestrales. Además, se otorgarán $700 pesos adicionales por cada estudiante adicional inscrito en una secundaria pública. Este apoyo busca fomentar la permanencia escolar y reducir la deserción educativa.

El apoyo bimestral es de 1,900 pesos y 700 pesos por estudiante extra en cada familia/Programas para el Bienestar
El apoyo bimestral es de 1,900 pesos y 700 pesos por estudiante extra en cada familia/Programas para el Bienestar<br>

 

 

Calendario de pagos por inicial del apellido


Lunes 6 -   A, B
Martes 7  -  C
Miércoles 8  -  D, E, F
Jueves 9  -  G
Viernes 10 -  H, I, J, K, L
Lunes 13  -  M
Martes 14 -  N, Ñ, O, P, Q
Miércoles 15  -  R
Jueves 16 -   S
Viernes 17  -  T, U, V, W, X, Y, Z

 

Los pagos se realizan por orden alfabético para evitar saturaciones en los servicios bancarios/iStock
Los pagos se realizan por orden alfabético para evitar saturaciones en los servicios bancarios/iStock

 

Cómo verificar el depósito

Los beneficiarios pueden consultar su saldo y confirmar los depósitos en cajeros automáticos o mediante la aplicación Banco Bienestar Móvil.

Información adicional

  • El registro para nuevos aspirantes se abrió el 15 de septiembre y concluyó el 5 de octubre de 2025.

  • El programa está dirigido exclusivamente a estudiantes de secundaria en escuelas públicas.

  • Los pagos se realizan en cinco bimestres durante el ciclo escolar.

TE PUEDE INTERESAR

RTP amplía su cobertura: así operarán las nuevas rutas en la capital

Contra | 08/10/2025

RTP amplía su cobertura: así operarán las nuevas rutas en la capital
Alerta por brote de virus Coxsackie en niños: qué debes saber

Contra | 08/10/2025

Alerta sanitaria: brote de virus Coxsackie afecta a niños en México
VIDEO: Detienen a influencer El Wero Bisnero por presunto feminicidio de su novia

Contra | 08/10/2025

VIDEO: Detienen a influencer El Wero Bisnero por presunto feminicidio de su novia
Te recomendamos
Alerta sanitaria: brote de virus Coxsackie afecta a niños en México
Becas

LO ÚLTIMO

 