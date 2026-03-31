Joya del futbol mexicano sufre fractura de tibia, durante Fecha FIFA, y desata comentarios

Le llueve sobre mojado al Club León, el conjunto ‘Esmeralda’ no vive su mejor torneo que llevó a la destitución de Ignacio Ambriz, y tras la llegada de Javier Gandolfi al banquillo ahora han sufrido la fractura de tibia de una de sus principales joyas en la Liga MX.

Se trata de Tadeo Estrada, el jugador de 23 años, ha sufrido una fuerte lesión durante los entrenamientos, así lo ha informado el club a través de un reporte médico: “Informamos que durante la sesión de entrenamiento del lunes, Tadeo Estrada presentó una fractura de tibia en la pierna derecha.”

Asimismo, detalla que el futbolista con pasado en los Tuzos del Pachuca ya fue intervenido y ahora empezará su recuperación: “Nuestro jugador fue intervenido quirúrgicamente ayer por la noche. Enviamos todo nuestro apoyo para Tadeo y le deseamos una pronta recuperación”.

Tadeo Estrada con León l IMAGO7

¿Qué dicen los comentarios?

La reacciones en el posteo del Club León a través de X no se hicieron esperar y esto fue lo que comentaron: “Ya se nota la mano de GANDOLFI en los entrenamientos. Barran puerco y lesionen al jugador”; “Está un poco fuerte el entrenamiento de Gandolfi.”

“Ya solo falta que los enanos del circo nos crezcan”; “Dicen que el nene lo quebró por qué le ganó en free fire”; “Por ahí dicen que fue Cortizo quien lo quebró ehhhh”; “Animo Tadeo!!”, son los comentarios que han expuesto los seguidores por esta red social.

Joya del León l IMAGO7

¿Quién es Tadeo Estrada?

Ángel Tadeo Estrada Meza es un mediocampista de 23 años, es una de las principales promesas de la cantera de grupo Pachuca; es oriundo de Hermosillo, Sonora, ha jugado en categorías menores de la Selección Mexicana y debutó con los Tuzos en 2024 en un duelo ante Santos Laguna.

Desde verano de 2024 el elemento es parte del Club León, pese a ser mediocampista también ha sido probado como lateral en busca de sumar minutos, y uno de sus grandes mentores en la etapa con ‘La Fiera’ ha sido Andrés Guardado en el que compartió vestidor.

Tadeo Estrada l IMAGO7