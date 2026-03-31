Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Joya del futbol mexicano sufre fractura de tibia, durante Fecha FIFA, y desata comentarios

Liga MX silueta | RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 10:34 - 31 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista del Club León fue intervenido quirúrgicamente, informó su club

Le llueve sobre mojado al Club León, el conjunto ‘Esmeralda’ no vive su mejor torneo que llevó a la destitución de Ignacio Ambriz, y tras la llegada de Javier Gandolfi al banquillo ahora han sufrido la fractura de tibia de una de sus principales joyas en la Liga MX.

Se trata de Tadeo Estrada, el jugador de 23 años, ha sufrido una fuerte lesión durante los entrenamientos, así lo ha informado el club a través de un reporte médico: “Informamos que durante la sesión de entrenamiento del lunes, Tadeo Estrada presentó una fractura de tibia en la pierna derecha.”

Asimismo, detalla que el futbolista con pasado en los Tuzos del Pachuca ya fue intervenido y ahora empezará su recuperación: “Nuestro jugador fue intervenido quirúrgicamente ayer por la noche. Enviamos todo nuestro apoyo para Tadeo y le deseamos una pronta recuperación”.

Tadeo Estrada con León l IMAGO7

¿Qué dicen los comentarios?

La reacciones en el posteo del Club León a través de X no se hicieron esperar y esto fue lo que comentaron: “Ya se nota la mano de GANDOLFI en los entrenamientos. Barran puerco y lesionen al jugador”; “Está un poco fuerte el entrenamiento de Gandolfi.”

“Ya solo falta que los enanos del circo nos crezcan”; “Dicen que el nene lo quebró por qué le ganó en free fire”; “Por ahí dicen que fue Cortizo quien lo quebró ehhhh”; “Animo Tadeo!!”, son los comentarios que han expuesto los seguidores por esta red social.

Joya del León l IMAGO7

¿Quién es Tadeo Estrada?

Ángel Tadeo Estrada Meza es un mediocampista de 23 años, es una de las principales promesas de la cantera de grupo Pachuca; es oriundo de Hermosillo, Sonora, ha jugado en categorías menores de la Selección Mexicana y debutó con los Tuzos en 2024 en un duelo ante Santos Laguna.

Desde verano de 2024 el elemento es parte del Club León, pese a ser mediocampista también ha sido probado como lateral en busca de sumar minutos, y uno de sus grandes mentores en la etapa con ‘La Fiera’ ha sido Andrés Guardado en el que compartió vestidor.

Tadeo Estrada l IMAGO7

Tadeo Estrada tiene claro que sumar minutos es uno de sus objetivos, así lo resaltó de cara al Apertura 2025: ““(Mi participación) Va muy bien, pienso que este torneo será clave para seguir impulsando más. (Quiero) Seguir sumando minutos, seguir aportando más al equipo y ver qué más se puede hacer”.

Últimos videos
Lo Último
10:44 Justicia argentina acusa formalmente a Claudio Tapia por irregularidades en la AFA
10:43 Semana Santa: ¿Qué hacer en CDMX durante vacaciones?
10:38 Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están
10:34 Joya del futbol mexicano sufre fractura de tibia, durante Fecha FIFA, y desata comentarios
10:24 Tri infantil llamará a dos 'europeos' de gran futuro: descubre quiénes son
09:54 La FIFA e Infantino se mantienen firmes: Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos
09:53 Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda
09:52 Revelan identidad de la mujer que se asoleaba en Palacio Nacional
09:14 América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026
09:11 Renata Zarazúa debuta con victoria en el WTA 500 de Charleston con marca histórica incluida
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión
2
Futbol Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección
3
Futbol Javier Aguirre asegura que el duelo ante Bélgica es la última prueba para su convocatoria rumbo al Mundial 2026
4
Futbol Nacional ¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX
5
Empelotados Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana
6
Futbol Marta Alemany tras su heroica atajada con Querétaro: "Me quité como cincuenta mochilas de mi espalda"
Te recomendamos
Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina | AP
Futbol
31/03/2026
Justicia argentina acusa formalmente a Claudio Tapia por irregularidades en la AFA
Semana Santa: ¿Qué hacer en CDMX durante vacaciones?
Contra
31/03/2026
Semana Santa: ¿Qué hacer en CDMX durante vacaciones?
Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están
Contra
31/03/2026
Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están
Joya del futbol mexicano sufre fractura de tibia, durante Fecha FIFA, y desata comentarios
Futbol
31/03/2026
Joya del futbol mexicano sufre fractura de tibia, durante Fecha FIFA, y desata comentarios
Jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 | IMAGO 7
Futbol
31/03/2026
Tri infantil llamará a dos 'europeos' de gran futuro: descubre quiénes son
Gianni Infantino se coloca una gorra de Estados Unidos durante una reunión de la Junta por la Paz | AP
Futbol
31/03/2026
La FIFA e Infantino se mantienen firmes: Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos