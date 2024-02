Belinda renace, crece y florece con su canción ‘Cactus’… ¿Es una tiradera para Christian Nodal?

No hay fecha que no se cumpla, desde hace semanas Belinda venía anunciado su entrada a los corridos tumbados y hoy estrenó la canción ‘Cactus’.

Incluso, la cantante borró todas sus fotos de Instagram para empezar con la promoción del tema y ahora se hace nombrar Beli-K, pues el contenido de sus nuevas letras vienen muy belicosas.

Belinda hace varias referencias a Christian Nodal

Ya con una imagen diferente, Beli dice que con ‘Cactus’ renace, crece y florece y de paso hace referencia a su antiguo amor Christian Nodal, aunque no lo nombra en su video hace referencias al estilo de una tiradera.

Y si había duda para quién iba esta canción, en las imágenes aparece una cabra y unos ojos tatuados en el pecho de una personas, lo que nos remonta al signo del zodiaco del compositor y la mirada de Belinda que se tatuó el exnovio.

Belinda se pone Beli-K con su letra

Y muy al estilo de los corridos tumbados, sigue muy fiel al género con su letra y nuevamente todo apunta que va para su exnovio Nodal.

"De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros. No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar”, dice el tema.

Al final, la intérprete asegura que con su nuevo disco sanará algunas cosas del pasado y mas del corazón.

"Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará”, declara en ‘Cactus’.

Aquí el video completo de Belinda entrando a los corridos tumbados

