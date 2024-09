¡Belinda sorprende en el Festival Arre 2024! Canta 'Sapito' en versión de corrido tumbado

El Festival Arre, que se celebra el 7 y 8 de septiembre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, tuvo como invitada especial a Belinda. La cantante presentó su show "Beli, Belika" y dejó a sus fans boquiabiertos al interpretar una nueva versión de su icónica canción "Sapito" al estilo de los corridos tumbados.

Belinda canta "Saptio" al ritmo de los Corridos Tumbados

Belinda se presentó en el Festival Arre a las 19:30 horas, justo después de Los Cardenales de Nuevo León, para promocionar su nuevo disco "Cactus". Durante su actuación, sorprendió al público con una versión en corrido tumbado de su famosa canción infantil "Sapito", que sigue siendo significativa en su carrera. Videos de esta interpretación han circulado en redes sociales, recibiendo elogios por su incursión en el regional mexicano.

Luego, Belinda presentó "300 noches", una colaboración con Natanael Cano, marcando su primera interacción con el público. “Es un honor para mí ser invitada a este festival tan importante. Quiero cantarles una canción de mis favoritas. No tengo al Nata a mi lado pero a ustedes sí", dijo Belinda.

Belinda ofreció un breve show de 20 minutos, donde interpretó "La Mala" y finalizó con su éxito "Amor a primera vista" junto a Los Ángeles Azules. “Son lo más importante y esperen nuevas canciones”.

Belinda la invitada especial en el @FestivalArre , fue una sorpresa para todo el Arre @belindapop pic.twitter.com/364E6eqB1e — ¡Qué Chingados! (@QueChingadosNew) September 8, 2024

Belida recibe doble disco platino

En el Festival Arre, Belinda recibió un reconocimiento especial: un doble disco de platino y un disco de oro por sus canciones "Cactus" y "300 noches". Emocionada, la cantante agradeció a sus seguidores y colaboradores en sus redes sociales por su apoyo en esta nueva etapa de su carrera.

“Doble disco de platino y disco de oro!!! ¡¡No lo puedo creer!! Si me hubieran dicho que esto iba a pasar hace 1 año, no me lo hubiera creído!!! Gracias a mi @natanael_cano por ser parte de esta joyita”. Se lee en la publicación de Instagram.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Primeras palabras de Adrián Marcelo tras la salida de "La Casa de los Famosos": ¿Qué dijo?