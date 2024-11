Bellakath confirma colaboración musical con Belinda

Bellakath ha anunciado que está trabajando en una nueva canción junto a Belinda, lo que le emociona ya que siempre ha deseado esta colaboración. Este anuncio llega tras su reciente interés en trabajar con la intérprete de "Cactus"

Bellakath confirma colaboración con Belinda

En una entrevista con el programa "Hoy", Bellakath reveló que ella y su colaboradora ya tienen el título de su nueva canción y han avanzado en la idea, solo faltando reunirse en el estudio para continuar con el proyecto.

“¡Ay!, con Beli, ahí se vienen cositas, se vienen cositas, ¿sí? Bueno, ella ya tiene hasta el nombre de la canción que quiere, así que pues ya”, señaló.

Bellakath mencionó que Belinda ya tiene un nombre para su nueva canción y desea colaborar con ella para terminar de escribirla. Sin embargo, Katherinne nombre real de Bellakth aclaró que hay dudas sobre si Belinda se atreverá a cantar letras similares a las de "Reggaetón Champagne".

"Me emociona mucho ese junte, la verdad, porque ella es una chica como muy fresita así y yo soy como que más extrovertida (...) yo le dije: '¿Qué vamos a hacer, un pop o un reguetón?', me dijo: 'Vamos a hacer lo que tú quieras, pero yo no puedo cantar tan extrovertido como tú y le dije: 'Ok, no te preocupes, tú haces la parte bonita y yo me encargo de lo que sabe hacer Bellakath'", comentó.

La intérprete de "Gatita" mencionó que el próximo paso será reunirse en el estudio para componer juntas.

“Nada más falta que nos juntemos en el estudio, porque me dijo que entre las dos la vamos a componer. Ella ya trae como la idea, pero ajá, o sea, me dijo: ‘vamos al estudio, ahí terminamos de componer y todo’”, añadió.

Bellakath anunció que el título del tema será una frase en francés. “Es un nombre en francés, eso sí te lo puedo adelantar. El nombre es una oración en francés. Tiene que ver con algo petit, así que... De verdad, de verdad. Pero no podemos decirles completo el nombre”, expresó.

