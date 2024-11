Silvia Pinal: ¿Cuál es su estado de salud este martes 26 de noviembre?

A una semana de que doña Silvia Pinal fuera internada de emergencia, su hija Sylvia Pasquel reveló cómo se encuentra el estado de salud de su madre tras una infección en las vías urinarias.

En entrevista con ‘Ventaneando’, la actriz explicó que la Diva del Cine Mexicano se está recuperando debido al antibiótico que le están aplicando y que ya puede respirar sin la necesidad de oxígeno.

“No hay bacteria, ya el cultivo salió negativo y la buena noticia es que está respondiendo muy bien al tratamiento. Ya le han estado bajando la oxigenación, bueno el oxígeno, o sea para que ella ya esté respirando cada vez más sin el apoyo del oxígeno", dijo.

Descartan problemas del corazón

En un principio también se señaló que doña Silvia Pinal estaba en el hospital debido a que se le bajó la presión y traía una arritmia cardiaca, por lo que preocupaba que fuera a sufrir un infarto, al respecto Pasquel negó esa versión.

“El problema realmente fue la infección de las vías urinarias y del pulmón, tampoco ni arritmia ni problema cardíaco... Nosotros cuando vemos algún síntoma que le pasa, la traemos al hospital. La infección urinaria subió un poco de tono y la trajimos para que se le diera un antibiótico, son momentos en que nosotros tenemos que tomar la decisión de traer a mi mamá para estabilizarla y que todo esté bien”, expuso y adelantó que esta semana existe la posibilidad de que la productora regrese a su casa.

¿Por qué Alejandra Guzmán no ha visitado a Silvia Pinal?

Al cuestionar a Sylvia Pasquel del por qué Alejandra Guzmán no ha visitado a su madre en el hospital, la actriz explicó que su hermana está enferma.

“Sí, mi hermana parece que tiene influenza, por eso no ha venido, pues estamos esperando el resultado. Pero tiene fiebre y este tipo de síntomas, entonces está aislada. Por eso no ha venido, no ha venido porque está aislada”, finalizó.

