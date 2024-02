Silvia Pinal reaparece para aclarar los rumores sobre su salud

La salud de doña Silvia Pinal es un tema que a muchos preocupa, pues desde hace unos días diferentes medios de comunicación han informado que familiares y amigos se han estado despidiendo de la actriz.

Para dejar las cosas más claras, fue la misma estrella de cine, de 92 años, quien dio detalles de su actual estado de salud.

“Yo no me he caído, ni estoy en el hospital. No, yo estoy muy bien de salud… estupendamente bien”, menciona en un audio que fue pasado en el programa ‘Hoy’.

Doña Silvia Pinal está retomando su vida normal

En el matutino ya no pasaron más palabras de la actriz, pero dieron paso al productor Iván Cochegrus, quien ha estado al pendiente de la salud de doña Silvia.

“Ha evolucionado en todos los sentidos, incluso la llaga, le ha cerrado ya casi completamente, entonces estamos avanzando completamente bien, está deglutiendo muy bien, está comiendo ya no papilla, está comiendo cosas sólidas”, dijo el amigo de la también productora.

Silvia Pinal sigue bajo medidad de seguridad para cuidar su salud

El productor explicó que las medidas de seguridad continúan como forma de precaución para evitar que la artista se pueda enfermar de nuevo.

"Desde el mes de diciembre, nos pidieron una serie de aparatos que estén en el cuarto de la señora y que Efi se ha encargado de comprar, el respirador, el oxígeno, para tomarle la glucosa, entonces esto hace que nosotros tengamos todos los días pues el ritmo de cómo está el cuerpo de la señora físicamente”, expuso.

