Silvia Pinal celebra su 94° cumpleaños rodeada de sus hijos

Hoy 12 de septiembre, la actriz Silvia Pinal celebra su 94 cumpleaños, un evento significativo para sus seres queridos, quienes se reunieron la tarde del miércoles para una fiesta en su honor.

Silvia Pinal cumple 94 años

El 11 de septiembre, la familia de Silvia Pinal celebró sus 94 años en un evento íntimo con Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel. Aunque fue una celebración privada, los medios capturaron la felicidad de la actriz, quien compartió reflexiones sobre su vida y su visión de la muerte en una breve conversación con la prensa.

“A mí no me asusta la muerte. La muerte se va y viene cuando ella le da su gana. Con ella yo no me meto”, comentó Silvia.

Para celebrar los 94 años de doña Silvia, su casa fue decorada con globos en blanco, rojo y verde, además de globos dorados con su edad. La actriz lució un maquillaje elegante y un rebozo rojo. Su hija, Alejandra Guzmán, estuvo atenta a los detalles de la fiesta, que incluyó un menú con chiles en nogada, pastel y tequila.

Silvia Pinal Es tendencia porque hoy cumple 94 años pic.twitter.com/m6M0jKYBMT — Por qué es tendencia (@porqtendencia) September 12, 2024

¿Quién es Silvia Pinal?

Silvia Pinal es una icónica actriz mexicana con más de siete décadas de carrera en cine, teatro y televisión. Nacida el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, es una figura clave de la Época de Oro del cine mexicano, destacándose en películas de Luis Buñuel, como "Viridiana"(1961). Además de su éxito cinematográfico, Pinal fue productora y presentadora del popular programa de televisión "Mujer, casos de la vida real".

