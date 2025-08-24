Pumas vs Puebla EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 6

El penúltimo partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 repetirá estadio, ya que Cruz Azul y Toluca se enfrentaron tan solo unas horas antes en el Estadio Olímpico Universitario, misma sede del encuentro entre Pumas y Puebla, quienes marchan en la parte baja de la tabla y tratarán de arrancarle la victoria al otro para recuperarse un poco en el presente torneo.

Pumas está en el lugar 13 después de cinco partidos jugados; en ellos, ha conseguido un total de cinco puntos con dos empates, dos derrotas y una sola victoria, misma que consiguió en la Jornada 3, antes del parón por Leagues Cup en el partido ante los Gallos Blancos de Querétaro.

En el lado de Puebla, la situación es bastante peor, pues después de la victoria de Querétaro ante Atlético San Luis en el Clásico de la 57, los camoteros llegan como el último lugar con solamente tres puntos conseguidos luego de su victoria ante Santos Laguna en la Fecha 3, casualmente conseguida al igual que su rival, antes de la pausa por Leagues Cup.

