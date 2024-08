Billie Eilish revela que sufre de parálisis del sueño

En una entrevista en el podcast 'Creativo', Billie Eilish habló sobre su aversión a dormir, relacionada con la parálisis del sueño y otros trastornos. Esta confesión ha sorprendido a sus seguidores y ha suscitado un debate sobre la salud mental en la vida de los artistas.

Billie Eilish revela que pade de parálisis del sueño

En una entrevista con Roberto Martínez, Billie Eilish se mostró auténtica y vulnerable, hablando sobre cómo sus problemas de sueño han impactado su vida personal y profesional, y cómo estos desafíos han inspirado su música.

Billie Eilish explicó a Roberto Martínez que el título de su primer álbum, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', se inspira en sus experiencias con pesadillas y trastornos como la parálisis del sueño que ha sufrido desde pequeña.

“Siempre he tenido una dura y larga relación con el sueño, que ha mejorado, pero cuando era más joven, tuve muchas pesadillas y tuve algunas parálisis del sueño y todavía las tengo.

Billie Eilish ha compartido que sus problemas para dormir la hacen sentir aislada, ya que mientras ella está despierta, los demás ya duermen. Esta desconexión le genera estrés y agrava su aversión al sueño.

“Me costaba mucho dormir. Sinceramente, al día de hoy, de verdad, no me gusta dormir. Preferiría hacer cualquier otra cosa. Cuando estoy dormiendo, lo disfruto y no quiero despertar, pero no me gustan los finales. Podría estar tan cansada, podrían ser las 04:00 a.m. y yo estoy como, ‘¿qué vamos a hacer?’”, añadió la cantante.

¿Qué es la parálisis del sueño?

La parálisis del sueño es un fenómeno que ocurre cuando una persona se encuentra en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, durante el cual es incapaz de moverse o hablar. Suele durar unos pocos segundos a minutos y puede ir acompañada de alucinaciones visuales o auditivas. Este trastorno puede ser causado por factores como la falta de sueño, el estrés o cambios en los patrones de sueño. Aunque puede ser aterrador, generalmente no es considerado peligroso.

