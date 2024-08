OneRepublic anuncia concierto en México: Aquí te contamos los detalles

One Republic anunció que llegará a México con su gira "The Artificial Paradise Tour" en 2024, tras su presentación en el festival Tecate Emblema el año pasado. Los fans mexicanos podrán disfrutar de un concierto en solitario de la banda.

¿Cuándo y dónde estará One Republic?

Ocesa y One Republic anunciaron que la banda se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 9 de octubre. Hasta el momento, no se ha confirmado si habrá más conciertos en CDMX o en otras ciudades como Monterrey o Guadalajara. One Republic compartió un mensaje en sus redes sociales al respecto.

"¡Ciudad de México! Estamos muy emocionados de volver este octubre en el Auditorio Nacional".

La preventa de boletos será el 9 de agosto a las 11:00 AM por Ticketmaster, exclusiva para tarjetahabientes de Citibanamex. La venta general, abierta a todos, se llevará a cabo el 10 de agosto a las 11:00 AM.

Banda One Republic

OneRepublic es una banda de pop rock estadounidense formada en 2002, conocida por su estilo melódico y letras emotivas. Su éxito se consolidó con hits como "Apologize", "Counting Stars" y "Good Life". La banda, liderada por Ryan Tedder, ha lanzado varios álbumes aclamados y ha recibido múltiples premios y nominaciones en la industria musical. Su música combina elementos de rock, pop y R&B, atrayendo a una amplia audiencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rosalía y Lisa de Blackpink anuncian una colaboración musical