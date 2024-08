‘John Wick 4′ tendrá secuela con una serie producida por Keanu Reeves

La saga de John Wick, protagonizada por Keanu Reeves, ha tenido un gran éxito en el cine de acción desde 2014, destacándose por su intensa coreografía de combate y su compleja trama. Se ha anunciado el desarrollo de una serie que continuará la historia, lo que ha emocionado a los fans de la franquicia.

Jhon Wick tendrá una nueva serie secuela

La serie secuela de John Wick, titulada "John Wick: Under the High Table", se ambientará tras los eventos de la cuarta película. En ella, John Wick, expulsado de la Mesa Alta, enfrentará nuevos desafíos y antagonistas mientras lucha por sobrevivir en un mundo más peligroso tras su exilio.

En "John Wick: Under the High Table", John Wick se enfrentará a nuevos y hábiles enemigos que buscarán explotar su vulnerabilidad. La serie introducirá nuevos personajes y expandirá el universo de John Wick, permitiendo a los fans explorar más sobre el mundo de asesinos y organizaciones criminales. El anuncio ha generado gran expectación, prometiendo conservar la esencia de las películas con acción coreografiada y una narrativa profunda.

La serie "John Wick: Under the High Table" será producida por Lionsgate Televisión, con Keanu Reeves involucrado en la producción, aunque su regreso como 'Baba Yaga' no está confirmado. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno ni las plataformas de transmisión. Los fans deberán esperar más información sobre la secuela.

