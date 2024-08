Exigen intervención de CONAPRED tras ataques de Adrián Marcelo a Gala Montes en LCDLF

Los ataques y burlas de Adrián Marcelo hacia la depresión de Gala Montes ya tuvieron consecuencias, pues mediante redes sociales varios usuarios pidieron la intervención del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), al considerar que lo visto dentro de La Casa de los Famosos ya es un caso de discriminación.

Fue durante la madrugada de este martes, que el reality show de Televisa vivió su primera gran pelea de esta segunda temporada, luego de que el youtuber y conductor regiomontana se burló de la actriz mexicana, asegurando que la depresión que dice tener es un invento que le sirve como estrategia dentro de la casa.

“Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga. Tu no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas.

“Entraste a un juego deprimida. ¿En serio? ¿Con diagnóstico? Huevos sería que te veas al espejo y te soportes. No te aguantas”, fueron parte de las agresiones verbales de Adrián Marcelo a Gala Montes.

Ante esta situación, en redes sociales diferentes usuarios hicieron publicaciones arrobando al CONAPRED, al que le piden intervenir por este caso de discriminación contra una mujer enferma de depresión.

“Todo lo que le dijo Adrián Marcelo a Gala sobre su depresión es discriminación, urge que @CONAPRED intervenga porque al parecer la producción de @LaCasaFamososMx no lo hará, ya han sido demasiado omisos ellos junto con @Televisa”; “Esto es misógino, machismo, discriminación. Adrián Marcelo ya no puede seguir diciendo esto a nivel nacional en televisión”; “Esta versión de #LaCasaDeLosFamosoMx desde un inicio no me había gustado, pero que tengan que a Adrián Marcelo diciendo estupidez que desde hace tiempo se había multado por la @CONAPRED, la Comisión necesita multar a la producción y a Adrián Marcelo por los dichos dentro”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

Piden que le quiten su cédua profesional a Adrián Marcelo

La situación podría ser más grave para Adrián Marcelo, ya que además de youtuber y conductor de televisión, también es Psicólogo titulado, por lo que tiene conocimiento profesional sobre la gravedad de tener depresión.

“Adrián Marcelo Moreno Olvera es Licenciado en Psicología por la @uanl con cédula profesional 8459960. Hoy agredió a Gala Montes, quien está diagnosticada con depresión, la humilló a nivel nacional. Se le debe retirar su cédula profesional, Ojalá la @CONAPRED y @SEP_mx”, se lee en un mensaje en Twitter, ahora X, en donde además aparece la captura de pantalla de un documento que confirma su cédula profesional.

