Blake Lively demanda a Justin Baldoni, acusándolo de acoso sexual

Parece ser que la actriz Blake Lively le ha declarado guerra legal a su ex compañero de "It Ends with Us", Justin Baldoni, exponiendo acusaciones de acoso sexual y lo que afirma que es un esfuerzo coordinado para destruir su reputación,

Por su parte el equipo de Baldoni ha vuelto a llamar a las acusaciones un falso intento de rehabilitar su reputación.

Según la demanda, obtenida por TMZ, las cosas se pusieron tan mal durante el rodaje que hubo una reunión de todas las manos en la cubierta para abordar lo que ella afirma que fue un entorno de trabajo hostil. Ryan Reynolds, el marido de Blake, estaba entre los asistentes.

Ambos protagonistas mantuvieron una mala relación por diferencias durante el set|

Entre esas demandas, la actriz lo acusa de mostrar videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, y una supuesta "adicción a la pornografía" anterior de Baldoni, menciones a los genitales del elenco y el equipo, preguntas sobre el peso de Blake, y mención del padre muerto de Blake.

La demanda afirma que las demandas fueron aceptadas y aprobadas por el estudio, pero hubo un gran conflicto sobre cómo se comercializaría. Blake quería un discurso más optimista sobre la resiliencia de su personaje, según el plan de marketing, mientras que Baldoni quería que el enfoque estuviera en la violencia doméstica y optó por salirse del guión del plan.

Lively afirma que Baldoni y compañía luego participaron en una campaña de "manipulación social" para "destruir" la reputación de Lively.

Blake demanda a Justin por supuesto acoso sexual|

La demanda afirma que la campaña causó daño a Lively en su negocio y causó a su familia "grave angustia emocional".

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, arremetió contra la demanda, diciendo que estaba diseñada para "arreglar su reputación negativa", y agregó que las afirmaciones son falsas y escandalosas.

