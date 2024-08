Brian 'N' rompe el silencio sobre las acusaciones de presunto abuso sexual en su contra

Brian 'N', ha decidido hablar públicamente sobre la denuncia en su contra por presunta violación agravada en la Ciudad de México, que se presentó a finales de mayo. Dos meses después de que se hiciera pública la acusación, el jugador uruguayo niega las imputaciones, afirmando que la justicia en México ha utilizado su imagen de manera indebida.

"Con ese tema la pasé muy mal. Fui a la Copa América con el tema ya explotado en México. Me molestó mucho porque usaron mi imagen y cosas que no eran reales, no sé en qué se basa la justicia de México, hasta el día de hoy tengo a mis abogados ya completando el tema para finalizarlo", declaró el futbolista en entrevista con 100% Deporte, una estación de radio en Uruguay

El jugador aseguró que la noticia lo tomó por sorpresa, justo después de haberse coronado bicampeón con el América y mientras se preparaba para su participación en la Copa América con la selección uruguaya.

"El 27 de mayo me sumó a la Selección y al otro día sale una noticia de esas. Es muy feo convivir con eso; más hoy viendo cómo se está en las redes sociales, donde creo que ante los ojos de todos uno es culpable hasta demostrar lo contrario. Eso es muy feo, pero siempre me apoyé en mi familia, representante y gente cercana", agregó Brian R.

Finalmente, Brian R aseguró que es inocente y afirmó que hoy se siente más tranquilo tras haber enfrentado la situación. "Quienes me conocen saben que no haría una barbaridad de esas. Mi familia la pasó muy mal. Detrás de cada persona, hay una familia. Fue un tema muy jodido, lo pude arreglar y estoy más tranquilo hoy en día", concluyó el futbolista.

Brian "N" fue acusado de presunta violación

Brian "N" futbolista profesional, fue acusado el pasado 23 de mayo por presunta "violación agravada" y "aprovechamiento de confianza". Según consta en documentos enviados a la redacción de RËCORD en mayo, el jugador, junto con dos sujetos más, fueron acusados ante las autoridades pertinentes.

Ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la demandante presentó la denuncia, donde detalló lo sucedido con Brian "N", Gera N” y Sebastián "N".

