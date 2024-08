Miguel Herrera critíca al América de Leo Beenhakker: "Jugó bonito pero no ganó nada"

Miguel Herrera ganó dos campeonatos como entrenador de las Águilas del América, a pesar de eso, su ciclo como entrenador del cuadro azulcrema terminó en 2020 y, después de su paso por los Xolos de Tijuana, está en la mesa de La Última Palabra, donde se ha sincerado sobre como se trabaja en la institución más ganadora de la Liga MX.

En la edición de este sábado, 'El Piojo' aseguró que en América lo importante no es jugar bien, sino ganar campeonatos, recordando al América de Leo Benhakker, que jugaba muy bien, pero que, desafortunadamente para el entrenador neerlandés, no pudo conseguir un campeonato.

"A mí me dijeron, hay que ganar, porque ya hubo un tipo aquí que jugó muy bonito y no ganó nada, ganó mucho dinero, pero no ganó nada y se fue jugando bonito, pero no ganó nada... quiero que ganes", comentó Herrera ante el cuestionamiento.

'EL AMÉRICA DE BEENHAKKER JUGÓ BONITO, PERO NO GANÓ NADA'@MiguelHerreraDT revela que en América sí importan las formas, pero lo que piden es que se gane y se lo advirtieron Analizamos a los ex técnicos de Coapa@alexblanco23@RafaMLOficial@FerCevallosF@GusMenFox#LUP pic.twitter.com/3lRBKMAP9u — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 11, 2024

Asimismo, Herrera habló sobre el tema de Fernando Ortiz, asegurando que (desde su perspectiva) 'El Tano' se equivocó en el proceder cuando salió del equipo azulcrema, a pesar de la eliminación de las Águilas ante Chivas en las semifinales del Clausura 2023.

"Creo que está mal, creo que se equivocó, entre que creo que voy a renovar o no, espérate, falta que termine el torneo, si ellos después llegan y te dicen sabes que no queremos renovar, está bien, sigues teniendo la cartera abierta para agarrar a otro equipo, si ellos te iban a decir no, Monterrey iba a estar ahí", finalizó.

