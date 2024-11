Briggitte Bozzo confirma que Gala Montes ya no es su amiga

Después de participar en el reality de "La Casa de los Famosos México", Briggitte Bozzo y Gala Montes comenzaron a distanciarse a pesar de su amistad en el programa. Su separación se debió a una discrepancia con la estilista que las vestía. Gala mencionó en una entrevista que su excompañera era incongruente, pero luego fueron vistas juntas en el programa "Pinky Promise", lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación.

Gala Montes confirmó en una entrevista con Yordi Rosado que su amistad con una actriz venezolana ha terminado, ya que le ha causado daño.

“Con Briggitte no, hasta que no trabaje ciertas partes de su persona que creo que tiene que trabajar. Es muy respetable como ella lleve su vida, su carrera, no tengo nada en contra de ella", confesó.

“No la odio, no quiero que le vaya mal. Ahorita a esta persona no la quiero porque me hace daño y me ha afectado lo que dice”. afirmó Montes.

Briggitte Bozzo confirma fin de su amistad con Gala Montes

Brigitte Bozzo, en declaraciones a la revista TVNotas, comentó que no es el momento adecuado para la amistad entre las chicas superpoderosas, tras conocer la versión de Gala Montes.

“No hay nada qué opinar sobre las declaraciones que hizo Gala. Cada persona tiene derecho de decir lo que quiera. No tengo nada en contra de ella. Es una mujer exitosa y tiene mucho que brindar a las personas”, dijo Bozzo.

Briggitte indicó que, a pesar de su mala relación actual, no descarta la posibilidad de reanudar la amistad en el futuro, ya que no hay conflictos entre ellas.

“Gala y yo nos hemos visto. Probablemente ya no nos llevamos bien como antes. Solo Dios sabrá si en el futuro podremos recuperar la amistad y llevarnos mejor. No me quiero enfocar en malas vibras. No todos somos compatibles. No le deseo ningún mal”, expresó.

Para terminar, Bozzo afirmó que no es el momento adecuado para que ellas sean amigas. “Las Chicas Superponedoras no estamos preparadas para estar juntas en estos momentos”.

