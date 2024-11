Gala Montes confirma que Briggitte ya no es su amiga: “Me ha afectado lo que dice”

Ahora sí es oficial, el Cuarto Mar que llegó hasta la Final en la segunda temporada de La Casa de los Famosos está fracturado, pues recientemente Gala Montes confirmó que rompió su relación de amistad con Briggitte Bozzo y adelantó que no la piensa retomar, a menos de que la venezolana cambie su forma de ser.

Después de llegar hasta la Final del reality show de Televisa que terminó hace unas semanas, la amistad entre Gala (3er lugar) y Briggitte (5to lugar) parecía que se había fortalecido, ya que dentro de la casa se reencontraron después de que desde niñas trabajaron juntas en varios proyectos de televisión, sin embargo, una vez fuera comenzaron a tener ciertas diferencias.

Una de ellas fue la polémica entre la stylist de Bozzo y Gala, ya que la modista acusó a la cantante y actriz de regresarle ropa en mal estado y no haber querido pagarle, problema en el que la influencer venezolana decidió ponerse de lado de su empleada y no de su amiga.

Todo esto, más algunos roces dentro de La Casa de los Famosos porque supuestamente Briggitte le dio la espalda a Gala Montes ante los ataques y problemas con el influencer Adrián Marcelo, ocasionaron finalmente que la amistad entre ambas artistas se fracturara.

“Es una persona con la que trabaje de niña, hicimos muchas cosas de niñas, travesuras y hay un vínculo especial (...) pero el juego ya se acabó, ya no puedo seguir protegiendo las cosas que dices porque me lastiman y cuando alguien hace algo sin querer para lastimarte una, dos o tres veces ya no está padre.

“Con Briggitte no (hay buena relación), hasta que no trabaje ciertas partes de su persona que creo que tiene que trabajar (…), no tengo nada en contra de ella, no la odio, no quiero que le vaya mal, yo ahorita a esta persona no la quiero porque me ha afectado lo que dice, no habla con mucha asertividad porque está viviendo muchas cosas y muchos procesos, no haría algo para afectarla”, declaró Gala Montes en entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

La falsa feminista de Gala Montes va por la vida con bandera de víctima cuando es ella la que se la pasa hablando de Briggitte y generandole hate en redes cuando Bri NI LA PELA! Ella no tiene que cambiar nada, NO TE PROYECTES ENFERMA @GalaMontes2DAS ASCO! pic.twitter.com/NRmYTN7Jku — murdok (@pppyriversgg) November 11, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es la máscara?: ‘La Rivers’ y Majo Aguilar fueron eliminadas