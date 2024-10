Adrián Marcelo lanza amenaza contra Gala Montes

La Casa de los Famosos terminó hace dos semanas, sin embargo, parece que Adrián Marcelo todavía tiene mucho por decir, ya que ahora mediante redes sociales lanzó una amenaza contra Gala Montes, su excompañera en el reality show, de quien prometió hablar mal cada que se le antoje.

Pese a que era uno de los favoritos para ganar el juego, el youtuber regiomontano abandonó La Casa de los Famosos 43 días después de haber ingresado, en medio de acusaciones de ser un misógino, incluyendo un comentario transmitido en televisión abierta en el que dijo “Una mujer menos para maltratar”.

Varias de esas polémicas peleas que tuvo en el reality show fueron con el conductor Arath de la Torre y la actriz Gala Montes, siendo justamente ésta última a quien le dedicó un mensaje en X, antes Twitter, en el que da a entender que se vengará de las acusaciones contra su persona que hicieron una vez que se salió de La Casa de los Famosos.

“¿Alguien sabe por qué está tan obsesionado conmigo?”, se lee en un mensaje que publicó Gala Montes y el cual citó Adrián Marcelo para amenazarla.

Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como “un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse” o tú llamándome “Chanclas” cada que podías. Acá, en la vida… https://t.co/RIiSWRMLMk — adrián marcelo (@adrianm10) October 14, 2024

“Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo (Arath) se atrevió a decir que yo era como ‘un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse’ o tú llamándome ‘Chanclas’ cada que podías.

“Acá, en la vida real, no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a tus corrientadas. Acá, ya no hay una Jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje, así que bloquea todo lo tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cagada”, se lee en el mensaje del influencer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Desde noviembre se podrá tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX!