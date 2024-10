Briggitte Bozzo tacha de malagradecida a Gala Montes por hacer de menos a su stylist

Briggitte Bozzo y Gala Montes ya tuvieron su primer desencuentro después de abandonar La Casa de los Famosos y todo por la stylist que les estuvo mandando ropa al reality.

Resulta que la actriz venezolana defendió a Laura, su compatriota y la persona que maneja su imagen, de las críticas de su compañera pues no le pareció que la hiciera de menos y la llamó “malagradecida”.

La stylist balconea a Gala Montes

Pues resulta que Laura, la stylist de Brigggite, publicó en sus redes sociales que Gala le mandó unas prendas en una bolsa de papel todas echa bola y maltratadas.

“¡Qué horrible trabajar con gente así, que mande las cosas como un basurero. Lástima y vergüenza ajena”, detalló junto a foto donde se ven la ropa amontonada y varias botas, de las cuales Montes le rompió el tacón a unas de ellas.

Gala Montes critica a stylist de Briggitte

En respuesta a la publicación de la creadora de imagen, Gala Montes se enojó porque no le pareció que la balconeara de esa manera y calificó que los artículos que le manda son de baja calidad.

“Me das un collar que se puede hacer en Fantasías Miguel, que mi sobrina lo hace mejor y me lo quieres cobrar como si fueran perlas traídas del océano... Entonces me dice: 'te lo cobro', y le digo; 'te lo pago, pero en dónde voy a comprar el pin$%& collar', 'no, no, no, deposítamelo', ah cabr%& qué te voy a depósitar, ¿dónde compró el collar? y ya no me dijo nada”, explicó.

Además le recriminó a Laura que fuera extranjera, ya que es de Venezuela, y que no aprovechara que tuviera empleo en México, así que le dijo a la gente que tuviera cuidado con ella por si la querían contratar.

Sobre la ropa le dijo que era muy “chafa” pues parecía que la compraba en Shein, “así se las pongo, te lo pago morra, no hay pedo, ponle aguacate y no vengas a hacer conflicto por algo que es tu culpa, y que tú como stylist deberías de saber. Laura quieres que te pague las botas, cuánto cuesta, que feo que vengan personas como tú a nuestro país”.

Briggitte defiende a su stylist

De inmediato Briggitte Bozzo salió en defensa de su stylist, pues la considera su amiga y está agradecida por la forma que la viste porque ella sí sabe crear estilo sin tener que gastar en unas botas de 25 mil pesos.

La actriz se fue directamente contra Gala al decirle que era una malagradecida por hacer de menos el trabajo de la profesional de la moda.

“Lau es mi estilista, yo amo cómo me viste y con todo el amor del mundo les digo que existen todo tipo de cosas, no tenemos que tener estilo por vestirnos con unas botas de 25 mil pesos y yo amo a Gala con todo mi corazón pero es como desvalorizar e trabajo de un mesero, no lo vas a tratar cule$% porque te está atendiendo, no puedes ser una persona malagradecida nunca”, aseveró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ASÍ LUCE POR DENTRO LA MAJESTUOSA ARENA POTOSÍ! ESTARÁ GRATIS LUIS MIGUEL