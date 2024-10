Gala Montes podría interpretar a Anel, la exesposa de José José, en una bioserie

Ahora que Gala Montes ya salió de La Casa de los Famosos, para muchos fue la ganadora sin corona y para otras fue fuente de inspiración en cómo se defendió de Adrián Marcelo.

Es por eso que ahora está en la mira de muchos proyectos, pero quien ya le echó el ojo fue Anel Noreña, la exesposa de José José, a quien le gustaría que la actriz la representara en una bioserie.

Resaltan actitud de Gala Montes

Por medio de sus redes sociales, la expareja del Principe de la Canción publicó un par de fotos de ella cuando era joven y hace una comparativa con Gala.

En su posteo detalló que además del gran parecido en sus rostros, también resaltó que hasta en la forma de ser coinciden por eso no duda que ella sería la indicada para la producción sobre su vida.

“Tiempo atrás me había dicho mi manager lo de sacar mi #bioserie, sin embargo no sentía que alguien pudiera tener rasgos físicos y sobretodo las actitudes que solía tener en mi juventud. Pero ahora que me presentó estos comparativos de @galamontes y una servidora, pufff me encantaría la idea de que ella pudiera ser la que me represente”, dijo.

Ante la noticia, Gala Montes ya reaccionó a la propuesta que le hizo la señora Anel Noreña y expuso: “¡Puesta!”.

