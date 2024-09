Briggitte Bozzo cuenta al team "Mar" que Adrián Marcelo ya la habría "conquistado" si no estuviera casado

Adrián Marcelo ha generado polémica en redes sociales después de que Brigitte Bozzo revelara que él le confesó su interés por ella en una fiesta de La Casa de los Famosos México 2. Este interés ha sido notorio para los espectadores desde el inicio del reality.

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Brigitte Bozzo?

En el programa 24/7 de ViX+, Brigitte expuso comentarios del creador de contenido, Adrián Marcelo que expresaba su atracción hacia ella. Esto causó controversia en redes sociales, ya que el conductor está casado y espera un hijo con su esposa, Karina Puente.

En una charla con sus compañeras Karime Pindter y Gala Montes, la actriz reveló que un influencer le dijo que ya la había "conquistado".

“Si yo no tuviera mi chaparrita yo ya te hubiera conquistado”, aseguró la actriz venezolana.

Esto ha vuelto a avivar los rumores sobre la supuesta atracción del participante hacia la actriz, y ya se ha hecho viral en las redes sociales.

La esposa de Adrián Marcelo ya había comentado que a él le gusta Briggitte

Karina Puente, esposa del participante, expresó su sensación de que él se sentía atraído por una venezolana, lo que aumentó las especulaciones entre los fans de la pareja.

“Yo siento que la nomino porque le ha echado el ojo, ha sido varias veces la que me ha pedido perdón por andar de viborón. Entonces yo después me quedé pensando ¿por qué la nominó?, si se llevan bien y dije ‘Briggitte es chaparrita” a mi se me hace que sí”, declaró Karina.

