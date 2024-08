Bruno Mars es captado como Mariachi bailando en calles de la CDMX

En el marco de su visita para dar conciertos en el Estadio GNP, el cantante Bruno Mars fue captado bailando en calles de la Ciudad de México, vestido con traje de Mariachi.

Este jueves 8 de agosto el otrora llamado Foro Sol reabrió sus puertas después de varios meses de trabajos de remodelación, siendo el cantante estadounidense el encargado de dar el primer concierto en el renombrado Estadio GNP.

Sin embargo, previo a esa primera presentación, el interprete de canciones como Just the way you are y Treasure visitó las calles de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en donde fue captado por un grupo de fans.

Fue la cuenta de TikTok @aleherrera1803 desde la que se publicó un video en donde cuatro jóvenes señalaron que se enteraron que a unas calles de ellas estaba Bruno Mars, por lo que se salieron de una junta de trabajo para intentar verlo.

La misión se logró ya que grabaron a Bruno Maras vestido con un traje de Mariachi y tres hombres detrás de él con gabanes mexicanos, aparentemente grabando contenido para promocionar su visita a México.

Bruno Mars en México vestido de mariachi y los hooligans con la bandera del país. Están grabando el videooo pic.twitter.com/5n5606kqto — a n g i e (@angieb019) August 9, 2024

Fueron segundos los que se cree que el artista se dejó ver en la vía pública, pues rápidamente se subió al vehículo en el que viajaba y las fans apenas alcanzaron a decile “hola”, sin obtener su respuesta, aparentemente.

Conciertos de Bruno Mars en Ciudad de México

Después de varios años de ausencia, Bruno Mars regresó a nuestro país para ofrecer tres conciertos, los cuales además servirán para reinaugurar el Estadio GNP, antes conocido como Foro Sol, el cual entre sus remodelaciones destaca que ahora ya tiene butacas.

Las presentaciones del cantante estadounidense se programaron para el jueves 8, sábado 10 y domingo 11 de agosto.

