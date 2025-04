Buscan reducir el costo de las autoparte en la CDMX

El problema del robo o venta ilegal de autopartes es algo que preocupa al Gobierno de la Ciudad de México por lo que busca reducir el costo de éstas para combatir el mercado negro.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que trabajaría en conjunto con las empresas automotrices para que las personas paguen menos por sus piezas y puedan tener funcionando sus vehículos.+

El Gobierno de la CDMX está combatiendo el robo de autopartes / Redes Sociales|

Vigilarán negocios de autopartes

Para continuar con la lucha de robo de autos y autopartes, la mandataria expuso que habría modificaciones en la Ley de Establecimientos Mercantiles para que los negocios de autopartes comprueben el origen de éstas y así se regulen los precios.

“Y si no presentan factura, si no presentan que fueron adquiridos legalmente, serán sancionados; de esta manera estamos regulando también los precios, porque por supuesto que allí tenemos un tema importante. Acuden a ciertos lugares en donde si no hay, si la mercancía no es legal, por supuesto que va a estar a un precio más bajo”, declaró.

Con las empresas automotrices se busca bajar el costo de las piezas / Redes Sociales|

Por otra parte, Clara Brugada resaltó que hasta el momento se han asegurado mil 327 toneladas de piezas. En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que en un cateo en la alcaldía Iztapalapa se aseguraron 40 toneladas de autopartes.

La policía está realizando cateos en inmuebles / Redes Sociales|

