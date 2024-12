Café Tacvba: Celebra sus 35 años tocando nuevamente ‘La Ingrata’, tras su autocensura

“¡Muchachos, muchachas! Estamos contentos y con alegría de que estén con nosotros; es algo significativo por los 35 años, se vienen a la mente imágenes, recuerdos y bendiciones. Gracias por venir a celebrar con nosotros”, mencionó Rubén Albarrán para dar paso a la gran fiesta que tenía preparada Café Tacvba por su aniversario.

El festejo se dejó sentir desde que empezó el concierto ante 65 mil almas que no dejaron de cantar y bailar por más de dos horas. ‘María’, ‘Las Batallas’ y ‘Como te Extraño’ fueron de los primeros temas que hizo estallar de emoción al Estadio GNP Seguros.

Café Tacvba celebra con grandes invitados

Como iban pasando los temas de todos sus discos desde ‘Re’ hasta ‘Un Segundo MTV Unplugged’, la agrupación de Satélite subió al escenario a varios invitados como a su productor Gustavo Santaolalla para interpretar ‘Olita de Altamar’ y ‘Futuro’.

Los tacvbos también sorprendieron con anunciar a Álvaro Henríquez, líder de la banda chilena Los Tres, para que los acompañara en el cover ‘Déjate Caer’. El músico acompañó con su voz y guitarra a la agrupación, pues también para él fue una sorpresa poder interpretar su propia canción en manos de otros músicos.

Y también fue el momentos para que Rubén, Quique, Joselo y Meme sacarán sus mejores pasos de baile y deleitaran a los presentes con sus clásica coreografía que hacen con este tema.

Rubén Albarrán invitó a sus alter egos a cantar

Desde que empezó Café Tacvba su carrera, el vocalista empezó a llamar la atención por su vestuario, el cual iba acompañado con un personaje. Esos alter egos que vino manejando Rubén Albarrán por años, fueron presentados en el concierto y el primero en subirse fue Pinche Juan, que hizo recordar cuando se vestía como indígena del sur del país.

La lista de canciones fue muy bien planeada para que el front man tuviera tiempo de cambiarse y que también saliera Cosme, Anónimo, Massiossare y Nrü.

Pero tampoco pudo faltar Rita Cantalagua, Gallo Gassss, Amparo Tonto Medardo In Lak'ech y Elfego Buendía, que daban ese toque de nostalgia para todos aquellos que crecieron con la banda desde la década de los 90.

Café Tacvba vuelve a tocar ‘La Ingrata’

Cuando el concierto ya estaba por terminar, Café Tacvba volvió a sorprender al anunciar que tocarían ‘La Ingrata’, canción que dejaron de interpretar por muchos años por la violencia que podría representar contra la mujer al decir: “Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos, pa' que te duela”.

Pero antes Rubén explicó que la volverían a tocar para abrir el diálogo y para evitar la violencia contra la mujer: “La violencia nunca es la solución. Hacer conscientes que es una canción lúdica para pasarla bien, no para perpetuar formas de ser…”.

Pero sus palabras poco importaban, el público le gritaba que ya la tocara pues la euforia estaba en su punto más alto y ante los primeros redobles todos empezaron a saltar y cantar “¡Ingrata, no me digas que me quieres…!”.

Sin duda, fue un concierto cargado de emociones, nostalgia y mucha música que ha pasado a las nuevas generaciones, pues los niños no pudieron faltar en esta celebración acompañados de sus madres, padres o abuelos.

