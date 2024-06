La buena: Café Tacvba toca de nuevo ‘Ingrata’; La mala: le cambian la letra

Hace 7 años Café Tacvba tomó la decisión de ya no tocar más en sus conciertos ‘Ingrata’ por hacer referencia a la muerte de una mujer y fomentar la violencia de género.

Pero a lo largo de ese tiempo, la banda de Satélite en pocas ocasiones la ha vuelto a interpretar, pero al parecer ya decidieron regresarla de nuevo a su listado de canciones.

Tocan ‘Ingrata’ en Estados Unidos

Y es que en sus presentaciones que han estado haciendo estos días en Estados Unidos junto a los Caifanes, sus seguidores los han grabado cuando empiezan a tocar ‘Ingrata’, pero resalta que le han hecho algunas modificaciones a la letra.

En lugar de decir “Ingrata”, ahora Rubén Albarrán grita: “Ingrato”. Pero eso no es todo, ya casi en la parte final donde se menciona “Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa' que te duela”, las palabras se transformaron en: “Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de besitos pa' que te duela”.

La gente se enoja por ‘Ingrata’

Aunque el contexto sigue siendo el mismo, la gente que los sigue no está muy contenta con esas pequeñas modificaciones pues no le ven el caso que cambien la letra cuando, piensan, no le haría mal a nadie. Además, que se debe de entender que solamente es una canción.

“Qué asco que hayan cambiado la canción, así fue escrita y punto”, “Ahora Café Tacvba es lo que juro destruir”, “Esas canciones eran de la época donde nadie se ofendía…” “‘Un par de besitos’, pffff. ¡Qué mal! ¿Acaso piensa Tacvba que si dice ‘un par de balazos’ incita a la acción?” y “Se me hace muy absurdo que hayan dejado de tocarla y que ahora sea 'Ingrato'”, fueron parte de los reclamos.





