Rubén Albarrán, de Café Tacvba, se declara detractor del futbol: 'Es un negocio asqueroso'

Rubén Albarrán, vocalista de la popular banda mexicana, Café Tacvba, sorprendió a sus fans y seguidores tras revelar que es un "detractor" del futbol.

El cantante comentó que el balompié le "caga" argumentando que es un "negocio asqueroso". Además, confesó que no le gustan mucho los deportes.

"No, para nada. Soy detractor del futbol, me caga. Es un negocio asqueroso. No me gustan mucho los deportes, soy un huevón", dijo entre risas en entrevista con la creadora de contenido Maribel García, conocida como Belagool.

Albarrán explicó que en sus ratos libres alejado de la música se dedica a pasar tiempo con su familia, disfrutar a sus mascotas y cuidar el gran número de plantas que tiene en su casa.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: EDEN HAZARD VOLVERÁ A LAS CANCHAS PARA JUGAR EN MÉXICO