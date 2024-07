Camilo y Evaluna se separan "temporalmente" justo antes del nacimiento de su segundo hijo

Camilo y Evaluna,una de las parejas más queridas en la industria sorprendieron a todos al anunciar su separación justo antes de que nazca su segundo bebé. En un emotivo video en YouTube, explicaron que Evaluna regresó a Miami mientras Camilo está de gira en Europa, compartiendo con sus seguidores los motivos detrás de esta decisión.

Evaluna y Camilo se separan "temporalmente"

Evaluna y Camilo anunciaron que se separarán temporalmente debido a compromisos laborales, con ella regresando a Miami para esperar la llegada de su bebé mientras él trabaja en Europa. Evaluna expresó sentirse vulnerable al estar sola en la última etapa de su embarazo.

“Necesito estar en mi casa para esperar a (mi hijo), pero también estoy triste y tengo miedo de estar sola en mi casa sin mi esposo esperando a que llegue (mi hijo)”. ijo Evaluna.

Camilo expresó tristeza por la decisión y lamentó no poder regresar con ella debido a sus compromisos laborales. “Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que era hora de irse para la casa, a estar en casa, soltar el ancla y estar en calma. A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella”, señaló Camilo.

Evaluna organiza sus maletas después de un mes de viaje mientras se encuentra en la etapa final de su embarazo. Camilo menciona que la aerolínea podría tener problemas para dejarla abordar el vuelo.

