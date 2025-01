Cancelan citas CBP One que otorgaba permisos a migrantes para ingresar a Estados Unidos

Luego de que durante su discurso de toma de posesión el Presidente Donald Trump anunció una emergencia nacional en la frontera con México para detener la migración , el Gobierno de Estados Unidos canceló las citas del CBP One , mediante las cuales mexicanos, centroamericanos y de otras nacionalidades aspiraban a ingresar legalmente a la Unión Americana.



“ Todo ingreso ilegal será detenido de inmediato y serán devueltos a sus lugares de origen”, mencionó Trump durante su discurso para convertirse en el Presidente 47 de Estados Unidos.

Trump firmó decreto para hacer una deportación masiva de migrantes/AP |



A la par, migrantes en las diferentes garitas ubicadas en territorio mexicano lloraban mientras se enteraban que la aplicación CBP One fue desactivada, por lo que las citas que tenían programadas para recibir un permiso de entrar a Estados Unidos fueron canceladas y serán reactivas “hasta nuevo aviso”, agregó un elemento de la Policía Migratoria.



Mientras que al tratar de ingresar a la aplicación aparece un mensaje en el que se lee: “Los no ciudadanos indocumentados ya no pueden utilizar la solicitud CBP One para enviar información biográfica o programar citas en los ocho puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Las citas existentes programadas a través de la aplicación CBP One ya no son válidas”.

Este es el mensaje que aparece al ingresar a la aplicación CBP One/X|



¿Qué era la aplicación CBP One?



La aplicación CBP One fue una iniciativa del Gobierno del ahora expresidente Joe Biden, con la cual se permitía un ingreso ordenado y controlado de migrantes a territorio de Estados Unidos, mediante un permiso humanitario con duración de dos años y que en automático daba un permiso a los beneficiarios, mientras arreglaban si situación migratoria para estar legalmente en aquel país.

La CBP One era una app para tramitar citas y recibir un permiso humanitario/AP|



Inaugurado en enero de 2023, se estima que mediante este programa ingresaron a Estados Unidos más de un millón de migrantes, sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, esta aplicación quedó desactiva y ahora se espera que migrantes indocumentados sean deportados a sus países.

