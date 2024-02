Captan a vocalista de Coldplay en barbería de la Ciudad de México

¿Se imaginan ver al vocalista de Coldplay, Chris Martin paseando como si nada por las calles de la Ciudad de México en un día cualquiera? Pues eso es lo que pasó, según el relato de un usuario que ya se hizo viral en redes sociales.

De acuerdo a una publicación que hizo en X, antes Twitter, el usuario @victortheonebd, el pasado jueves estuvo a nada de encontrarse con uno de sus ídolos musicales en una barbería de Coyoacán, sin embargo, se fue del lugar antes de que el cantante de la banda británica llegara al lugar.

“Ayer fui a la barbería. Me regresé a mi ‘depa’ y en la tarde mi barbero sube una foto con Chris Martin, vocalista de Coldplay, casual en Coyoacán. Me dijo que después de que me fue, ¡entró a la barbería! Estuve a nada de toparme a uno de mis artistas favoritos”, relató el internauta en su mensaje.

Varios usuarios se mostraron escépticos con el relato, e incluso hubo alguien que le preguntó si tenía la foto de la que hace mención en su mensaje y para sorpresa de muchos sí la compartió, pudiéndose apreciar a Chris Martin abrazando al barbero afuera de lo que parecer ser una cafetería. “Qué suerte tuvo mi cuate”, fue como tituló la imagen el hombre que se quedó con las ganas de conocer al vocalista de Coldplay.

¿Por qué estaba Chris Martin, vocalista de Coldplay, en la Ciudad de México?

Luego de que se hiciera viral la historia de Chris Martin en una barbería de Coyoacán, muchos se preguntaron qué hacía en la Ciudad de México, si a caso se trataba de algo relacionada a nuevas presentaciones de Coldplay en la capital de país, sin embargo, no va por ahí.

La visita de Chris Martin a la CDMX fue para acompañar a su novia, Dakota Johnson, actriz que vino hace unos días a promocionar la película ‘Madame Web’, de la cual es protagonista.

