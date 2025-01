Caso Anahí: Televisa habla sobre la demanda contra la cantante por trampa en ‘¿Quién es la Máscara?

Luego de que se diera a conocer que Anahí sería demandada por Televisa por presuntamente hacer trampa dentro del programa ‘¿Quién es la Máscara?’, Televisa ya fijó su postura ante la denuncia contra la cantante.

Cabe recordar que una publicación de la revista TV y Novelas detalló que la integrante de RBD junto a su publirrelacionista Danna Vásquez tuvieron acceso a la lista de concursante y por eso adivinó en siete ocasiones a los participantes.

Anahí fue acusada de hacer trampa dentro de '¿Quién es la Máscara?' / FB: @Anahi|

Televisa no demandará a Anahí

Al respecto, Televisa Univisión ya fijó su postura pues realizó una investigación interna por la filtración indebida en el reality en su sexta temporada y destacó que terminó su relación laboral con un Community Manager de esa producción.

“Con esta y otra personas se llevan a cabo diversas acciones de índole legal”, detalló la empresa en un comunicado.

Con respecto a la demanda contra Anahí, dijo que llevaban 40 años de relación con ella y siempre han tenido un trato profesional por lo que no habrá un proceso legal.

“A ella le reconocemos, de siempre, un comportamiento y desempeño profesional en su trayectoria artística, logrando con ello un programa muy exitoso. Dejando en claro que no habrá proceso legal o demanda alguna en su contra, en ninguna jurisdicción. Sin embargo, en este último proyecto de ¿Quién es la Máscara? hubo en su entorno personas que actuaron inapropiadamente”, expuso.

El programa tomará acciones legales contra quiénes hayan filtrado la lista de concursantes / IG: @quieneslamascara|

Anahí de deslinda de su publirrelacionista

Por su parte, Anahí reiteró que dentro de ‘¿Quién es la Máscara?’ se logró un récord de métricas y que se quintuplicaron las cifras logradas en la temporada anterior con más de 2 mil 100 millones de vistas en redes sociales.

“Estoy en comunicación con TelevisaUnivision para aclarar cualquier situación que involucre a mi persona, así como para salvaguardar mi reputación y carrera artística de cuatro décadas, años a través de los cuales, ustedes bien lo saben, siempre me he conducido con total rectitud y profesionalismo. Nunca he tenido nada que ocultar y esta no es la excepción”, explicó.

Además, la RBD informó que no cuenta actualmente con una representante, ya que trabaja con diferentes personas en el medio sin tener exclusividad, por lo que marcó su distancia de Danna Vásquez y su agencia.

Anahí se deslindó de su agente Danna Vásquez / Redes Sociales|

“Ni Danna Vázquez ni su agencia (Prensa Danna) serán mis representantes artísticos, ni mediaticos, y no tengo planeado apoyarme en ellos para futuros proyectos profesionales. Para Danna, el mayor de los éxitos en su vida profesional y personal. Una vez más, agradezco a mis fans y a todas las personas que me quieren por su apoyo y cariño incondicional. ¡Ustedes son mi fuerza!”, finalizó.

Prensa Danna es una agencia de relaciones públicas que tiene entre sus clientes, según su pagina de internet, a Belinda, Kate del Castillo, Itatí Cantoral, Verónica Castro, Galilea Montijo, Eduardo Santamarina, Yair, Romel Pacheco y Geraldine Bazán, entre otros artistas de teatro, música, cine y televisión.

