Neil Gaiman, autor de ‘The Sandman', fue acusado por varias mujeres de abuso sexual

El autor de "The Sandman", Neil Gaiman, esta siendo acusado de agredir sexualmente a varias mujeres. La noticia fue publicada a través de la revista New York.

En julio, Tortoise Media dio la noticia de que Gaiman había sido acusado de agresión sexual por dos mujeres y lanzó un podcast de seis partes, "Master", que cubría las acusaciones de cinco mujeres.

Varias de las mujeres habían utilizado solo sus nombres o seudónimos para proteger sus identidades, fue hasta ahora que una organización de noticias corroboró el alcance total de la cobertura, hasta ahora.

Neil Gaiman, el autor de "The Sandman" es denunciado por varias mujeres|

En el artículo de la revista New York, titulado "There Is No Safe Word", la reportera Lila Shapiro habló con ocho mujeres que tuvieron experiencias similares con Gaiman, cuatro de las cuales también participaron en el podcast de Tortoise.

Portada de la revista New York|

Casos de las mujeres abusadas

Una de estas mujeres, Scarlett Pavlovich, tenía 22 años cuando conoció a la ex esposa de Gaiman, Amanda Palmer.

Pavlovich dijo que la primera vez que conoció a Gaiman, él le ofreció un baño en una bañera. Ella alega que luego él se unió a ella en la bañera desnudo, le pidió que se sentara en su regazo y la agredió sexualmente.

Neil Gaiman también es autor de Coraline|

Representantes de Gaiman responden

Los representantes de Gaiman dijeron al podcast Tortoise que "la degradación sexual, la esclavitud, la dominación, el sadismo y el masoquismo pueden no ser del gusto de todos, pero entre adultos que consienten, el BDSM es legal".

Aunque el artículo de la revista New York afirma que todos los acusadores habían jugado en algún momento llamándolo "maestro" como él deseaba y continuando comunicándose con él, las mujeres alegan que el consentimiento y las actividades específicas de BDSM no se habían discutido ni acordado antes de que ocurrieran.

El autor de cómics ha negado enérgicamente todas las acusaciones en su contra desde que salió el podcast Tortoise, afirmando que todas las relaciones eran consensuadas.

Sus representantes llamaron "falso, por no mencionar deplorable" las acusaciones.

