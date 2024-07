Caso Leonardo Rainha de Castro: Conmueve carta de despedida por parte de su maestra

El caso de Leonardo Rainha de Castro sigue doliendo para mucha gente que lo conoció y ahora para quienes a penas lo están ubicando tras hacerse noticia por su lamentable muerte.

Cabe recordar que el estudiantes paraguayo, de 17 años, perdió la vida luego de caer de un sexto piso de un hotel luego de un viaje de egresados que hizo con sus compañeros a la ciudad de Bariloche.

¿De qué murió Leonardo Rainha de Castro?

Tras su fallecimiento el pasado lunes, las autoridades empezaron con las investigaciones para saber cuáles fueron las causas de su caída desde el edificio.

La autopsia reveló que Leonardo no presentaba en el cuerpo heridas previas o que haya sostenido alguna pelea minutos antes. Las primeras hipótesis detallaron que el joven pudo arrojarse por voluntad propia pues días anteriores a su muerte presentaba un cuadro de depresión.

Maestra lamenta muerte de su alumno

La noticia de la muerte de Leonardo Rainha de Castro ha causado mucho impacto en Paraguay y ahora en Latinoamérica, pues no se explican las causas de su fallecimiento.

A esto se le suma una carta de la maestra Evelin Urunaga que conmovió a propios y extraños: “¡Leo! No puedo creer, es muy difícil asimilar que ya no vas a estar en clases. Dondequiera que estés quiero que sepas que siempre tendré presente tu autoestima, tu sentido del humor, tu alegría y tu personalidad única. QEPD. A los padres y hermana de Leo, mi querida Gio, mis más sentidos pésames. Que Jesús sea quien cuide de sus pensamientos, sentimientos y emociones”.

Pero también la profesora tuvo palabras para sus alumnos que publicó en las redes sociales.

“A todos mis alumnos, les mando un abrazo fuerte. Que Dios sea el centro en sus vidas en este momento. Siempre fueron muy unidos y ahora deben estarlo más que nunca… La muerte es lo único seguro en la vida… La vida tiene un ciclo y cuando este concluye no hay manera de frenarlo. Pero esto no significa que no duela. Perder a alguien es uno de los momentos más dolorosos que se pueden vivir”, expuso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CAPTURAN A UNO DE LOS HOMBRES MÁS BUSCADOS DE MÉXICO! ¿DE QUÉ SE LE ACUSA?