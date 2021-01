CDMX experimentó lunes de filas y aglomeraciones por carencia de metro

Tremenda colota fue la que este lunes millones de personas hicieron para poder abordar alguna de las unidades de RTP o de la SSC, que se pusieron en marcha de manera temporal para contrarrestar las afectaciones en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Metro, derivadas del incendio del pasado sábado.

"Saquen sus cinco pesos, sus cinco pesos en la mano", gritaban oficiales de la Policía Bancaria para agilizar el abordaje de los pasajeros que de Pantitlán se dirigían hacia las estaciones Oceanía y Politécnico.

"A las seis de la mañana ya había como 100 personas formadas en lo que sería la línea amarilla (5)", dijo José Vargas, quien para llegar a trabajar a un puesto de jugos, ubicado en los alrededores de la Alameda Central, optó por caminar de metro Pantitlán a la estación Puebla. "Había mucho relajo y mejor tomé el camión morado que se va por Morazán, Fray Servando e Izazaga hasta Balderas; ya de ahí le caminé. Si normalmente hago una hora de metro a Guelatao a mi chamba, ahora me hice casi dos", añadió.

Mientras tanto, en el paradero de Indios Verdes, Iris Morales esperó por más de 20 minutos abordar un camión que la llevara también al metro Hidalgo.

"Los camiones que traen por parte de la Secretaria de Seguridad son gratuitos; los de RTP cobran cinco pesos y eso les ha caído de sorpresa a varios", dijo tras reiterar que su preocupación está en cuidar su empleo y reforzar sus medidas de sanidad.

"Yo estoy en un call-center, pero no tengo computadora para trabajar desde casa; debo salir diario y por lo mismo a cada rato me pongo gel y trato de mantener mi distancia, aunque aquí eso parece imposible", detalló, no sin antes mencionar que se esperaba algo peor. "La pandemia ayudó a que no hubiera tantísima gente en la calle. De todas formas, cada quien debe encontrar una mejor ruta para sobrellevar esto, porque a muchos no nos dan facilidades de horario; o cumples o cumples", concluyó.

Se espera que en los próximos días el panorama sea un poco más alentador, pues en conferencia virtual, la titular del Metro, Florencia Serranía, anunció que este martes de retomarán las actividades en las líneas 4,5 y 6.

