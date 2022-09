Al igual que hace cinco años, hubo un sismo en la Ciudad de México mayor a siete grados en la escala Richter. Tras lo ocurrido, Claudia Sheinbaum reveló en sus redes sociales que hasta el momento no se reportaron daños en la capital del país.

"Hasta el momento no se reportan daños en la CDMX. Cinco cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana siguen haciendo sobrevuelo", escribió la Jefa de Gobierno en su cuenta de Twitter.

Tras el sismo de 7.4 grados, Sheinbaum compartió que se encuentra en el C5 junto a personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, el cuerpo de bomberos, la Secretaría de Marina y la SSC de la Ciudad de México. "Pasando lista del reporte en cada alcaldía, en cada una de las demarcaciones tenemos un representante de la Jefa de Gobierno", publicó.

Pasando lista del reporte en cada alcaldía, en cada una de las demarcaciones tenemos un representante de la Jefa de Gobierno. Me reportan que no hay registro de incidentes en la Ciudad. pic.twitter.com/3C1D3SBDN6 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 19, 2022

Posteriormente, Sheinbaum dio a conocer que sostuvo una llamada con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió que se mantuvieran al pendiente de cualquier situación que se presentara. También le solicitó que sigan realizando la gran labor que han tenido hasta el momento.

"No dejen de hacer la revisión como ya lo están haciendo, afortunadamente pues es bueno el reporte porque no hay pérdida de vidas humanas y deben de haber solo daños materiales y en el caso de la ciudad yo no creo que haya muchos", dice AMLO.

Estamos pendientes, seguimos informando presidente. https://t.co/1YC0Rtjile — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 19, 2022

Asimismo, el director del Servicio de Transporte Colectivo (STC) indicó que se siguió el protocolo de revisión por sismo y solamente la Línea 4 se mantiene en revisión, donde incluso desalojaron un tren.

"La línea 4 del Metro se encuentra sin servicio y en revisión de su sistema de energización, el resto de las líneas de la red se encuentran operando con normalidad", informó Gullermo Calderón.

La línea 4 del @MetroCDMX se encuentra sin servicio y en revisión de su sistema de energización, el resto de las líneas de la red se encuentran operando con normalidad. — Guillermo Calderón (@GCalderon_Metro) September 19, 2022

