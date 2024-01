¡Checa tu futuro! con los horóscopos de Mhoni Vidente

Estos son los horóscopos del 21 al 26 de enero, justo en el inicio de la Era de Acuario, de acuerdo a Mhoni Vidente, quien en su canal de YouTube compartió las predicciones de la semana:

Aries

La carta del Sol. Va a ser una semana de mucha energía, mucha fuerza, de estar tomando decisiones y alejarte de personas tóxicas y quitarte el mal humor. Todo el mundo se fija en ti; vienen cosas muy importantes esta semana y el mejor día es el miércoles; vienen amores compatibles y proyectos nuevos. Tus números 07 y 33, el color azul intenso y naranja.

Tauro

La carta del Loco, va a ser una semana de tomar decisiones y crecer. Tienes que creer que eres lo mejor en cuestiones laborales y de estudio, hay que tomar decisiones para avanzar, hazte un chequeo médico para descartar alguna enfermedad; el mejor día es el lunes. Los números mágicos son 13 y 17; los colores rojo y amarillo. La confianza te ayudará a extender tu economía.

Géminis

La carta de la torre. Va a ser una semana de mucho trabajo, de mucha escuela y ponerle concentración a todo lo que estás haciendo. Tu mejor día va a ser el jueves. Tienes que controlar tu carácter y los impulsos; semana de cambios laborales y ajustes; tus números 05 y 26, los colores verde fuerte y blanco. Cuida el intestino, cuídate del estrés, estás hecho para ser triunfador.

Cáncer

La carta del as de oros. Va a ser una gran semana y el mejor día es el lunes, toda la semana estarás rindiendo en cuestiones laborales, te van a pedir perdón, sí te van a aumentar el sueldo o te va a llegar el bono que estabas esperando. Tus números son 15 y 18, y los colores dorado y plateado, te van a ayudar a tener buena suerte. Tienes que cuidar a tu familia de alguna enfermedad o asuntos legales.

Leo

La carta de la rueda de la fortuna. Son tiempos de crecer, sigues trayendo abundancia, tu mejor día será el martes, juntas laborales y llegada de un dinero, no te enfrasques en pleitos, toma las cosas de quien viene. Tus números 08 y 27, los colores blanco y naranja que te darán fuerza. Ve con tu doctor, come mejor y toma más agua, cuida el páncreas y el intestino; te vienen amores nuevos.

Virgo

La carta de la estrella. Una semana de tener éxito, de que regresa el que se fue, te van a pedir perdón. Semana importante por éxito en cuestiones laborales y de escuela, el mejor día va a ser el jueves y los números son 01 y 09; y sus colores rojo intensos y azul. Va a ser una semana de amores nuevos, fugaces y prohibidos; hay que buscar el verdadero amor, te va a buscar un familiar para ofrecerte un negocio.

Libra

La carta del emperador. Una semana de juntas laborales, vas a saber de la enfermedad de un familiar y le vas a estar dando apoyo económico, vas a sacar tu pasaporte o visa. Tu mejor día será el lunes, los números 02 y 30; los colores naranja y amarillo. Sigue creciendo, estudiando, la energía de Dios vive dentro de ti, que no haya miedo; cómprate ropa y zapatos.

Escorpión

La carta del juicio. Cualquier problema en cuestiones legales lo vas a resolver, tu mejor día va a ser el viernes. Semana de mucho trabajo y estrés que podrás resolver, cuidado con las mentiras; semana de muchas ganas y retomar el ejercicio y comer mejor, viene gente nueva en el amor. Tus números 20 y 28, y tus colores amarillo y rojo, que te dan alegría y poder ante todos.

Sagitario

La carta del mago, pide que se te va a dar. Tu mejor día el lunes, va a ser una semana de abundancia, estabilidad y resolver situaciones o pleitos. Te está funcionando la dieta, te ves más joven; la llegada de un dinero que no esperabas, pon un negocio extra; tus números 10 y 14, tus colores verde y rojo, trata de ser más prudente y consciente al momento de platicar.

Capricornio

Carta de la templanza, calma que todo pasa. El Arcángel Miguel te está bendiciendo esta semana y tu mejor día será el martes, semana de concentrarse, hacer acuerdo y resolver problemas del pasado, cuidado con parejas del pasado, cuida tu dinero. Tus números 04 y 25, tus colores rojo y amarillo. Personas de fuego se van a acercar a ti para mejorar tu vida, no caigas en las redes de a comida y el alcohol.

Acuario

La carta del mundo, es tu momento. Esta semana te vas a reinventar, las cosas se empiezan a acomodar y la gente te empieza a buscar, te van a pagar una deuda y tu mejor día va a ser el miércoles, y tus números el 06 y el 23, los colores verde y rojo. Estás en momento de amores nuevos y compatibles, te viene propuesta de matrimonio, y te irás de viaje, cuida tu estómago y toma más agua.

Piscis

La carta del carruaje, no te detengas y no tengas miedo. Vas a sanar tu economía, semana espléndida en cuestiones laborales, el mejor día va a ser el martes porque vas a cerrar negocios y proyectos. Te vienen amores compatibles y tus números son 03 y 21, y los colores de la suerte son naranja y rojo; vas hacia arriba, sabes a dónde vas. Trata de cuidar tu dinero, no gastes y no prestes.

