¿Christian Nodal fue internado en una clínica de rehabilitación contra el alcoholismo?

La polémica en torno al cantante Christian Nodal no termina y en esta ocasión surgió una versión periodística que señala que el esposo de Ángela Aguilar fue internado en una clínica de rehabilitación para tratar su alcoholismo, siguiendo el consejo de su suegro y también interprete, Pepe Aguilar.

Fue el pasado 1 de octubre cuando el interprete de temas como “Adiós, amor” o “Botella tras botella”, fue hospitalizado de emergencia por una “infección estomacal”, según informó su equipo de trabajo, lo que provocó que cancelara el concierto que tenía programa para un día después en Pachuca, Hidalgo.

Después de ser dado de alta, la agencia Kadri Paparazzi reportó que el motivo real por el que Nodal había sido hospitalizado fue por una congestión alcohólica, ya que durante una fiesta, en la que estaban presentes varios familiares de su esposa Ángela Aguilar, “se le habían pasado las copitas, que llegó y estaba hospitalizado, le pusieron un suero, estuvo por unas horas; salió recuperado, más tranquilo, espantado, entró con taquicardia, con un cuadro medio raro”.

Ahora, la misma agencia dedicada a la cobertura de la farándula, aseguró en una reciente emisión de su programa por YouTube que Christian Nodal estuvo internado en una clínica de rehabilitación para atender su problema de alcoholismo, esto siguiendo el consejo de su suegro Pepe Aguilar, ya que él estuvo ahí en 2018 por el mismo tema.

“Este lugar se encuentra en Tulum, se maneja como lo que llaman un retiro espiritual. No le pueden llamar algo de AA, porque AA no cobra, ellos llevan todo el programa de AA pero sí cobran, cobran una lana, por eso no pueden decir ‘somos un grupo de AA’... hacen una meditación, empiezan a escribir todos sus problemas, empiezan a rascarle, rascarle, a lo más profundo que tengas de tus problemas, yo siempre he dicho, ‘esta es la punta del iceberg’”, mencionaron los conductores de Kadri Paparazzi.

La misma agencia también indicó que Nodal habría estado en ese lugar ubicado en Quintana Roo el 5 y 6 de octubre, y el costo por atenderlo rondó los 200 mil pesos.

Hasta el momento ni Christian Nodal, así como tampoco su esposa Ángela Aguilar o su suegro Pepe Aguilar se han pronunciado al respecto, ya sea para desmentir y confirmar esta versión.

