Christian Nodal responde a las críticas por no compartir fotos del cumpleaños de su hija: ¿Qué dijo?

Cazzu compartió fotos del cumpleaños de su hija Inti, lo que provocó críticas hacia Christian Nodal por no publicar nada al respecto. Molesto por los comentarios, Nodal respondió en videos explicando por qué no hizo una publicación y reafirmó su amor por su hija.

Nodal manda mensaje tras recibir críticas por no subir fotos con su hija Inti

Christian Nodal, en dos videos, abordó el cumpleaños de su hija con Cazzu y respondió a las críticas por no compartirlo en redes sociales. El artista explicó que prefiere no exponer a su hija a comentarios negativos y destacó que lo más importante es que estuvo presente en su primer cumpleaños, ya que podrá ver las fotos cuando crezca.

"Estoy consciente de como usan una imagen con mi hija para decir: '¡ah, no! que este güey no quiere pagar manutención. ¡Ah no!, que negoció con un juez'. Hablan tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos", dijo.

"Un post, así sea con todo el corazón, se hace un mierdero en los cometarios. ¿Por qué voy a exponer a mi hija a eso?, yo no quiero... si los demás lo hacen, está bien; yo no tengo estómago para eso", agregó el cantante.

Nodal afirmó que no le importa la opinión del mundo sobre su paternidad, siempre y cuando su hijo Inti conozca el gran amor que siente por él."Donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí para ella, y que vuela 26 horas para compartir días con ella", sentenció.

Finalmente, aclaró que asume la responsabilidad de los gastos de su hija y solicitó a todos los usuarios de las plataformas que se abstengan de emitir juicios sobre asuntos que desconocen.

"No entiendo por que debería de publicar fotos o videos. Hay un límite, no se metan para estas cosas, si se creen todo lo que pasa en tedes es su problema, no el mío". finalizó.

