Chumel Torres causa polémica al decir que los mexicanos son “huevones”

El presentador Chumel Torres se ha llevado fuertes críticas en redes sociales, luego de que se hiciera viral un video en donde se le escucha decir que los mexicanos son “huevones”, criticando a aquellos que reciben dinero de programas sociales impulsados por el Gobierno.

Fue durante una entrevista para el podcast Roast, conducido por Mario de la Rosa y Tyler Iriarte, que el comunicador y generador de contenido emitió una primera opinión sobre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus simpatizantes.

“El tema aquí no es que la gente crea en López Obrador, neta, te lo digo que la gente ya se ha ido desencantando, pero cuando te depositan 8 mil pesos al mes, ahí es muy distinto, el licenciado sabe perfecto que al mexicano le interesa ‘deposítame sin trabajar’. ¿Por qué?, porque te vale ver... güey, y así va a votar la gente, no me quites las asistencias güey, no porque ya ching... güey”.

Pero el titular del programa El Pulso de la República se echó a todo mundo encima cuando no solamente calificó de flojos a los mexicanos, sino que también dijo que él sabe más que muchos profesores de universidad.

“¿Dirías que somos huevones?”, le preguntan a Chumel Torres, a lo que contesta: “No no le diría, lo opino. Te voy a decir por qué. Yo tengo lo que tengo nomás porque jalo mucho, literal, o sea yo voy a las escuelas de comunicación y les digo ‘yo sé más que tu profe’, ¿por qué?, porque estudio más que tu profe. O sea el tema es que, mira lo dije mal, no es que seamos huevones, somos comodinos y cuando se logra tantito confort, piden que les traigan la caguamas, nos acomodamos”, comentó el presentador.

En redes sociales cancelan a Chumel Torres

Las reacciones a las palabras de Chumel Torres no se hicieron esperar y aunque muchos comentaron que mentiras no dijo porque efectivamente los mexicanos son flojos, otros criticaron su opinión al considerarla arrogante.

“Pues qué se espera de un simplón como Chumel, la materia gris no le da pa’ más”; “Un tipo que no ha trabajado nunca (mas que de barbaján), no tiene ni idea de lo que es doblarse el lomo durante una cantidad de horas que no deja espacio para vivir”; “El problema es: ¿quién le cree aún a Chumel?”; “Generaliza, no sabe cuantos mexicanos están en Estados Unidos, seguro van a echar la hueva”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

"Chumel Torres":

Por este video, en donde opina que los mexicanos somos huevones. pic.twitter.com/pRo3hkCHRf — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 5, 2024

