Claudia Sheinbaum asegura que no habrá acciones legales en contra de ex presidentes

El día de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de su conferencia matutina “las mañaneras”, en el Palacio Nacional habló sobre el gobierno de los anteriores ex presidentes.

Sheinbaum, aseguró que no está en sus planes emprender acciones legales en contra de ex presidentes como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo.

La presidenta no presentará ninguna denuncia, pues asegura que las autoridades encargadas como el Poder Judicial y la Fiscalía son las que tienen que tomar estas decisiones.

“Nosotros no vamos a entrar en eso, además, ni nos corresponde, En el caso de los ex presidentes, nosotros no vamos desde el Gobierno a presentar ninguna denuncia”. Afirmó Sheinbaum.

La mandataria declaró que los ex presidentes del país ya han sido evaluados por el pueblo por lo que la historia es la que juzga a las personas.

Claudia Sheinbaum recuerda la vez que AMLO fue juzgado en 2005

Sheinbaum volvió a referirse a Obrador como el mejor presidente del mundo, pues hizo mención de la vez que AMLO fue duramente juzgado por la historia en el 2005.

“Desde mi perspectiva es el mejor presidente de México, lo sustentó en que es el presidente que ha salido con mayor reconocimiento”.

