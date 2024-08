Claudia Sheinbaum promete no traicionar a Andrés Manuel López Obrador cuando sea Presidenta

A dos meses de que Claudia Sheinbaum asuma como Presidenta de México, aseguró públicamente que no traicionará a Andrés Manuel López Obrador, actual Presidente del que destacó su trabajo a lo largo de estos seis años, comprometiéndose a darle continuidad a la 4T.

Durante el evento para inaugurar la carretera Acayuca-La Ventosa, en el estado de Veracruz, la virtual presidenta electa de México aseguró que no traicionará los ideales de la 4T ni a sus simpatizantes, los cuales la llevaron a ganar las elecciones del pasado 2 de junio.

“Venimos aquí a Veracruz, al sur de Veracruz a decirles que no vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, que no va a haber marcha atrás, que no va a haber traiciones, que vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México”, expresó Sheinbaum.

Por su parte AMLO correspondió a los halagos, asegurando que Claudia Sheinbaum será “la mejor presidenta”, en la historia de México.

“Es una mujer preparada, con experiencia, incorruptible, de las que prefieren dejarle pobreza a los hijos, pero no deshonra, entonces, honesta y algo que es muy importante, es una mujer con buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo y eso es lo más importante de todo: tenerle amor al pueblo”, comentó el Presidente.

Será el próximo martes 1 de octubre cuando Andrés Manuel López Obrador entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum para que de manera oficial asuma como la primera Presidenta de México.

