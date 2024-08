Comunidad LGBTQ+ asegura que Ricardo Peralta no los representa tras "estrategia" contra Arath de la Torre

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México ha atraído más espectadores y ha generado más controversia que la primera. El domingo, se registró un gran aumento en la audiencia durante los comentarios sobre los nominados: Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Mariana Echeverría y Arath de la Torre. Este último, junto a Ricardo Peralta, creó el momento más polémico de la noche.

Ricardo Peralta acusó a Arath de la Torre de homofobia y discriminación, mencionando un incidente en una de las primeras galas donde Arath mostró rechazo hacia un atuendo escolar que Peralta había usado.

"Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así’. Y hoy vengo a explicarte un concepto llamado expresión de género. La cual va ligada a la orientación que es homosexual y también va ligada a la identidad de género.

Mi identidad de género es, fluido, no binario, eso quiere decir, ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, como tenemos nuestros manierismos y cómo nos vestimos”, manifestó el Youtuber Ricardo Peralta.

Ricardo Peralta inicialmente no quería escuchar a Arath de la Torre, pero Galilea Montijo le recomendó que prestara atención. Arath le expresó a Ricardo su respeto por la comunidad LGBTIQ y le pidió que no usara un discurso en su contra.

“Creo que te estás equivocando, yo no tengo ningún problema de ningún sentido con nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande. Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas. Yo siempre he dicho incluso que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris. Mis respetos para ti siempre y toda tu comunidad. No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así, no juegues sucio. Yo siempre te he extendido mi mano”.

Comunidad LGBTQ+ reacciona a estrategia de Ricardo Peralta

La Asociación Civil Círculo Diverso, mediante un comunicado en redes sociales, se distanció de las declaraciones de Ricardo Peralta y aclaró su posición al respecto.

"Los derechos de las personas LGBTTTIQ+ no son una estrategia", ya que verlo de esta manera es una forma de invalidar la lucha que por años millones de personas han tenido. "Posicionamientos mal intencionados como el de Ricardo Peralta el día de hoy, sólo contribuyen a la polarización social contra la diversidad sexual", se puede leer en el comunicado.

"Desde Círculo Diverso condenamos y reprobamos las desafortunadas declaraciones que ha emitido en televisión nacional Ricardo Peralta (Pepe) con la pretensión de atacar a otro participante del reality show 'La Casa de los Famosos México 2' en el que se encuentran actualmente participando".

Se criticó el uso de la "carta de homofobia" como estrategia para generar empatía y descalificar a otros, argumentando que esto socava la lucha histórica de las personas LGBTTTIQ+ por sus derechos e identidades. Además, se señaló que el participante de La Casa de los Famosos no representa a la comunidad.

"Que quede claro, los derechos de las personas LGBTTTIQ+ no son una estrategia, ni un comodín para uso a conveniencia en un concurso de televisión y Ricardo Peralta no representa y no es, ni será, vocero de las personas de la diversidad sexual; utilizar nuestras orientaciones, identidades y expresiones como estrategia de juego es completamente inaceptable e intolerable".

