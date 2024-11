Conciertos CDMX: Luis Miguel, Paul McCartney y Corona Capital destacan en la cartelera de noviembre

Comienza noviembre y con esto estamos casi cerrando 2024, por eso en este mes se llevarán varios conciertos y festivales en la Ciudad de México.

Lo oferta es vasta y para todos los gustos, ya que sonará desde el pop de Luis Miguel hasta el reggaetón más crudo en el Flow Fest. Sin dejar de lado el rock con Paul McCartney hasta el más latino con Los Fabulosos Cadillacs.

Pero si lo tuyo es lo alternativo, no dejes de asistir al festival Corona Capital que será de tres días. Y el regional mexicano no podría faltar con Grupo Frontera y la Chiquis Rivera.

Te dejamos algunos de los eventos de noviembre

1 Fatboy Slim / Pepsi Center

1 Los amigos Invisibles/ La Maraka

1 ZHU / Palacio de los Deportes

2 Aurora / Palacio de los Deportes

2 Los Cafres / Teatro Metropolitan

2 Satin Jackets / Casa Lucerna

3 Chiquis / Auditorio Nacional

6 Camilo / Auditorio Nacional

6 Dia Antwoord / Frontón México

7 Residente / Palacio de los Deportes

7 Conociendo Rusia / Auditorio BB

8 Elsa y Elmar / Palacio de los Deportes

8 Maldita Vecindad / Teatro Metropólitan

8 Los Látigos / Lunario del Auditorio Nacional

9 Blink 182 / Estadio GNP Seguros

9 Love of Lesbian / Palacio de los Deportes

9 JNS / La Maraka

9 Slipknot / Parque Bicentenario



12 New Orden / Auditorio Nacional

12 y 14 Paul McCartney / Estadio GNP Seguros

14 Miguel Mateos / Teatro Metropólitan

15 Grupo Frontera / Palacio de los Deportes

15, 16 y 17 Corona Capital / Autódromo Hermanos Rodríguez

16 La Vela Puerca / Teatro Metropólitan

19 Nanpa Básico / Auditorio Nacional

20 Sen Senra / Auditorio Nacional

20 Iron Maiden / Estadio GNP Seguros

21 Kchiporros / Teatro Metropólitan

22 Los Fabulosos Cadillacs / Estadio GNP Seguros

22 Ha*Ash / Auditorio Nacional

22 Mikel Erentxun / La Maraka

23 SemiFest 2024 / Parque Bicentenario

23 Viva la Quebradita / Palacio de los Deportes

23 Cuca y Rostros Ocultos / Teatro Metropólitan

23 y 24 Coca Cola Flow Fest / Autódromo Hermanos Rodríguez

24 Out of Control Army y Melbourne Ska Orchestra / Teatro Metropólitan

26 James Blake / Pepsi Center

27 y 28 Belanova / Palacio de los Deportes

27 Los Tres / Teatro Metropólitan



29 y 30 Kenia Os / Palacio de los Deportes

29 Kalimba / La Maraka

30 Luis Miguel / Estadio GNP Seguros

30 Festival Sangre y Fuego / Pabellón del Palacio de los Deportes

30 Paté de Fuá / Teatro Metropólitan

30 Moenia y Sussie 4 / La Maraka

