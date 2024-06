Corona Capital 2024: Tenemos el costo de los boletos por día

La cuenta regresiva para muchas personas que ya compraron su abono para los tres días del Corona Capital 2024 ya comenzó, y a estos se les sumarán los que empiecen a adquirir sus entradas individuales.

Y es que los organizadores del festival ya soltaron los tickets por día, es decir, la gente podrá elegir una o dos fechas a las que quiera asistir y gozar de varias horas de rock y sonidos alternativos.

¿Cuánto cuestan los boletos por día del Corona Capital?

Antes de pasar al costo de los boletos por día, hay que recordar que este año el Corona Capital contará con las presentaciones estelares de Green Day, Toto, Zedd, New Order, Shawn Mendes, Paul McCartney, Queens of the Stone Age y Empire of the Sun.

Además, habrá casi 100 bandas que engalanarán del 15 al 17 de noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez, así que podrás venir los tres días o en la fecha que quieras. Te dejamos los costos por día en Fase 2, por lo que los de la primera volaron:

Precio de Fase 2*

General 2 mil 928

Comfort 4 mil 270

Citibanamex Plus 5 mil 612

*Incluye cargos de Ticketmaster

EL COSTO DEL ABONO

