Corona Capital: Desde Green Day hasta New Orden ¡Tenemos el cartel completo!

La presentación del cartel del Corona Capital se tenía prevista para las 13:00 horas de este jueves, pero la legendaria banda Toto se le adelantó a los organizadores y lo publicó primero en sus redes.

De inmediato la gente lo empezó a compartir, pero había la duda de que fuera el original, pues aparecía Paul MaCartney, quien una hora antes anunciaba un par de presentaciones en la CDMX y Monterrey.

Adelantan cartel del Corona Capital

Ante esa funada de Toto, Ocesa decidió mostrar el line up completo antes de la hora prevista y eso llenó de felicidad a algunos melómanos pues había grupos para todas las generaciones.

Como cabezas de cartel se encuentran Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Orden, Paul McCartney, Queens of the Stone Age y Empire of the Sun.

Pero eso no es todo, en letras mas pequeñas sobresalen las presentaciones de Cage the Elephant, The Mars Volta, The Vaccines, American Football, Black Plumas, Crystal Fighters, St. Vicent, Travis, Beach Fossils, Beck, Iggy Pop, Porter Robinson, Sphie Ellis-Bextor y The Magic Numbers.

¿Cuándo es la preventa del Corona Capital?

La edición de este año del Corona Capital se realizará del 15 al 17 de noviembre en el lugar de siempre, en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La preventa para esta gran fiesta musical empezará el próximo 25 de junio a partir de las 14:00 horas y será para tarjetahabientes de Citibanamex.

